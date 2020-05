Blue Effect na jedinečném koncertě s hosty. Živé album zdarma

Speciální vystoupení v Lucerna Music Baru se uskutečnilo čtyřicet let po vydání prvního alba kapely Matadors, jejíž někteří členové později založili Blue Effect. Ze sestavy hvězd českého bigbítu poloviny šedesátých let se sešli všichni originální členové, kterým to osud umožnil - kytarista Radim Hladík, klávesista Jan F. Obermayer a zpěvák Viktor Sodoma.

Vladimír Mišík pak znamenal posun koncertu do éry raného Blue Effectu, naprostého zjevení konce šedesátých let, ve kterých rocková scéna kvetla. Píseň Slunečný hrob, kterou pro skupina napsal ještě před svých odchodem v roce 1970, je dosud považována ze největší hit Blue Effectu.



Na posluchače čeká také instrumentální Čajovna, která je přenese do občasných jazzrockových podtónů i nových hlasů Leška Semelky a Oldřicha Veselého: skladby Rajky nebo Ej, padá, padá rosenka netřeba představovat.



Závěr ukázal nový sound prověřeného repertoáru, o který se postarala omlazená sestava formace. Hladíkovi „dorostenci“ si s nadšením vystřihli Rainy Day a Sun Is So Bright, aby jasně přesvědčili, že jsou kompetentními následovníky výše uvedených legend, se vše jistícím Hladíkem v čele.

Blue Effect ukončil své téměř půl století dlouhé působení v roce 2016 po smrti Radima Hladíka. Album Blue Effect & hosté live je připomínkou několika etap této kapely, která zásadním způsobem ovlivnila směřování českého rocku.



