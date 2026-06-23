Dvě vstupenky na festival Bludfest v hodnotě 5 180 Kč zdarma k ročnímu iDNES Premium

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Yungbludova pocta českému publiku
Proč si hudebník Dominic Richard Harrison, známý jako Yungblud, vybral po dvou ročnících v Británii pro svůj Bludfest právě Česko? „Jste země, která pořád miluje rockovou hudbu. Na mých koncertech fakt šílíte, miluju to. Už dřív jste mě podporovali, takže Bludfest je způsob, jak vám všem v Česku poděkovat,“ říká zpěvák, kterého nadchla atmosféra loňského festivalu Rock for People, kde vystupoval jako hlavní hvězda. Příští rok se Bludfest přesune do jiné země nebo dokonce na jiný kontinent, letošek je tak pro české fanoušky naprosto unikátní příležitostí.
Světová esa i nadějné hvězdy
Kromě samotného Yungbluda, který si na sobotu 27. června připravil speciální dvouhodinový set, se fanoušci v hradeckém Parku 360 mohou těšit na mimořádný lineup, který osobně sestavoval sám zakladatel festivalu.
Na pódiích se představí skotští rockeři Biffy Clyro, psychedelické legendy Primal Scream, art-rockové trio Palaye Royale, atlantský rapper Destroy Lonely nebo výrazná osobnost alternativní scény Jesse Jo Stark. Nechybí ani silné domácí zastoupení – na pódiu vystoupí například zpěvačka Pam Rabbit, jejíž cesta paradoxně začala natáčením Yungbludových coverů na sociální síť TikTok.
Luxusní zázemí a bezproblémová doprava
Festivalový víkend odstartuje v Hradci Králové už v pátek 26. června otevřením kempů, glampingu a parkovišť. Samotný hudební program pak vypukne v sobotu ve 12:00. Celý areál Park 360 funguje na principech udržitelnosti a pro akci bude plně bezhotovostní.
Organizátoři připravili vynikající servis. Pro návštěvníky je zajištěna bezplatná denní i noční kyvadlová doprava do a z centra Hradce Králové, sdílená kola nextbike na 45 minut zdarma i uzamykatelné schránky na osobní věci přímo v areálu. Po skončení hlavního programu čeká na vytrvalce oficiální Bludfest afterparty v režii DJe Madface.
Nenechte si ujít jedinečnou hudební událost letošního léta! Získejte roční členství iDNES Premium, odemkněte si neomezené kvalitní čtení na celý rok a vyrazte s kamarádem nebo partnerem na Bludfest zadarmo. Vzhledem k vysokému zájmu a omezené kapacitě doporučujeme s nákupem neotálet.