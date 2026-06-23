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Dvě vstupenky na festival Bludfest v hodnotě 5 180 Kč zdarma k ročnímu iDNES Premium

Autor:
  19:25
Dominic Richard Harrison, profesionálně známý jako Yungblud, je anglický...

Dominic Richard Harrison, profesionálně známý jako Yungblud, je anglický zpěvák, textař a herec. | foto: Tom Pallant

Dominic Richard Harrison, profesionálně známý jako Yungblud, je anglický...
Bludfest je multižánrový hudební a lifestylový festival, který Yungblud...
Yungblud na Bludfestu
Yungblud na Bludfestu
18 fotografií

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Česko se letos stane jediným místem na světě, kde se uskuteční prestižní hudební festival Bludfest. Za celou akcí stojí držitel Grammy Yungblud, který do hradeckého Parku 360 přiveze špičkové zahraniční i domácí vystupující. Běžná cena dvou vstupenek je 5 180 Kč, my je ale máme pro všechny nové roční členy iDNES Premium zdarma – a to za mimořádnou cenu předplatného 690 Kč. Ale pozor, lístky rychle mizí a platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele!

Díky naší exkluzivní akci k iDNES Premium ušetříte neuvěřitelných 4 490 Kč. Dvě vstupenky totiž nyní nabízíme zcela zdarma každému, kdo si pořídí nebo prodlouží roční předplatné iDNES Premium za mimořádně výhodných 690 korun. Počet lístků je ovšem striktně omezen. Kdo si předplatné zařídí rychleji, ten o víkendu vyrazí do Hradce Králové!

Dominic Richard Harrison, profesionálně známý jako Yungblud, je anglický...

Yungbludova pocta českému publiku

Proč si hudebník Dominic Richard Harrison, známý jako Yungblud, vybral po dvou ročnících v Británii pro svůj Bludfest právě Česko? „Jste země, která pořád miluje rockovou hudbu. Na mých koncertech fakt šílíte, miluju to. Už dřív jste mě podporovali, takže Bludfest je způsob, jak vám všem v Česku poděkovat,“ říká zpěvák, kterého nadchla atmosféra loňského festivalu Rock for People, kde vystupoval jako hlavní hvězda. Příští rok se Bludfest přesune do jiné země nebo dokonce na jiný kontinent, letošek je tak pro české fanoušky naprosto unikátní příležitostí.

Primal Scream, Metronome Festival (Praha, 22. června 2019)

Biffy Clyro na 26. ročníku Rock for People v Hradci Králové (15.6.2022).

Světová esa i nadějné hvězdy

Kromě samotného Yungbluda, který si na sobotu 27. června připravil speciální dvouhodinový set, se fanoušci v hradeckém Parku 360 mohou těšit na mimořádný lineup, který osobně sestavoval sám zakladatel festivalu.

Na pódiích se představí skotští rockeři Biffy Clyro, psychedelické legendy Primal Scream, art-rockové trio Palaye Royale, atlantský rapper Destroy Lonely nebo výrazná osobnost alternativní scény Jesse Jo Stark. Nechybí ani silné domácí zastoupení – na pódiu vystoupí například zpěvačka Pam Rabbit, jejíž cesta paradoxně začala natáčením Yungbludových coverů na sociální síť TikTok.

Luxusní zázemí a bezproblémová doprava

Festivalový víkend odstartuje v Hradci Králové už v pátek 26. června otevřením kempů, glampingu a parkovišť. Samotný hudební program pak vypukne v sobotu ve 12:00. Celý areál Park 360 funguje na principech udržitelnosti a pro akci bude plně bezhotovostní.

Organizátoři připravili vynikající servis. Pro návštěvníky je zajištěna bezplatná denní i noční kyvadlová doprava do a z centra Hradce Králové, sdílená kola nextbike na 45 minut zdarma i uzamykatelné schránky na osobní věci přímo v areálu. Po skončení hlavního programu čeká na vytrvalce oficiální Bludfest afterparty v režii DJe Madface.

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Dvě vstupenky na festival Bludfest v hodnotě 5 180 Kč zdarma k ročnímu iDNES Premium

Dominic Richard Harrison, profesionálně známý jako Yungblud, je anglický...

Česko se letos stane jediným místem na světě, kde se uskuteční prestižní hudební festival Bludfest. Za celou akcí stojí...

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