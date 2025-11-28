Black Friday na letenky je tu! Top destinace od 590 Kč, s iDNES Premium i levněji

Pokud plánujete cesty po Evropě nebo sníte o exotice, zbystřete. Black Flyday přináší slevy na stovky destinací, včetně těch nejžádanějších. Zpáteční letenka do New Yorku se dá pořídit pod devět tisíc, do Thajska či na Maledivy se podíváte za ceny, které se v sezóně jen tak nevidí.
Ještě levněji s iDNES Premium
Pro nové roční členy iDNES Premium máme navíc skvělou zprávu. K již tak nízkým cenám v rámci Black Friday můžete uplatnit speciální slevový voucher v hodnotě 750 Kč.
Kód získáte po kliknutí na zlaté tlačítko a můžete jej uplatnit při nákupu jakékoli letenky na Pelikan.cz v hodnotě nad 2 500 Kč. Pokud tedy například ulovíte akční letenku do New Yorku za 8 790 Kč, s naším voucherem vás vyjde na krásných 8 040 Kč. Voucher je platný až do 31. ledna 2026, takže nákup nemusíte uspěchat, i když ty nejlepší Black Friday nabídky mizí rychle.
A kam vyrazit? Tady je několik tipů
Barcelona, Španělsko
Hlavní město Katalánska láká celoročně na příjemné počasí, moře, kulturu či výbornou gastronomii, což dělá z Barcelony jednu z nejoblíbenějších destinací českých dovolenkářů. Gaudího město umění nabízí velké množství památek, muzeí a galerií, láká ale i sportovní fanoušky na zápasy jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů světa, FC Barcelona. Zpáteční letenky do Barcelony aktuálně začínají na ceně od 1005 Kč.
Bali, Indonésie
Ostrov bohů je jednou z nejoblíbenějších destinací této zimy a není se čemu divit. Moře, nádherné pláže, slunečné počasí, uvolněná atmosféra a neuvěřitelně milí místní, díky čemuž cestovatelé snadno zapomenou na starosti běžných dní. Jih ostrova patří mezi turisticky rušnější oblasti, zatímco na severu se dá stále zažít to pravé Bali s minimem návštěvníků. Zpáteční letenky na Bali s top aerolinkami momentálně začínají na ceně od 15 990 Kč.
Malta
Desátá nejmenší země na světě je tvořena třemi ostrovy – Malta, Gozo a Comino. Každý z nich má co nabídnout i mimo letní sezónu. Hlavní město Valletta na ostrově Malta okouzlí i ty nejnáročnější cestovatele, stejně jako „tiché město“ Mdina ve vnitrozemí hlavního ostrova. Otužilejší si mohou užít plavání celoročně například na ostrově Comino – ten je jinak neobydlený. Zpáteční letenky na Maltu začínají na ceně od 1102 Kč.
Bangkok, Thajsko
Bangkok je vstupní bránou do Thajska, rozhodně jej ale nelze vynechat. Fantastické rooftop bary a podniky, výborný street food a noční život, na který se nezapomíná. Nelze vynechat ani památky jako Královský palác, jízdu tuk-tukem nebo pravou thajskou masáž. Z Bangkoku je to už jen kousek k jedněm z nejkrásnějších pláží na světě – na své si přijdou všechny typy dovolenkářů. Zpáteční letenky do Bangkoku momentálně začínají na ceně od 11 590 Kč.
Malaga, Španělsko
Picassovo rodné město láká cestovatele celoročně. Malaga je jedním z mnoha klenotů Středozemního moře. Láká na slunečné počasí, moře, skvělou gastronomii a zejména bohatou historii (je považována za jedno z nejstarších měst vůbec) a kulturu. Nejznámějším rodákem je zmíněný Picasso, rozhodně nelze vynechat jeho muzeum. Zajímavostí je také botanická zahrada La Concepción, která je považována za jednu z nejkrásnějších v Evropě. Zpáteční letenky do Malagy začínají na ceně od 1230 Kč.
Seychely
Nejromantičtější destinace světa – sněhobílé pláže, modré moře, nádherná příroda. Seychely tvoří dohromady 115 ostrovů, nejznámějšími jsou však tři největší – Mahé, La Digue a Praslin. Právě na ostrově La Digue se nachází nejfotografovanější pláž světa podle National Geographic – Anse Source d’Argent, která je součástí každé dovolenkové pohlednice. Unikátní je také fauna a flóra – ořechy coco de mer na ostrově Praslin mohou vážit až 30 kilogramů a na ostrově Curieuse žije největší volně žijící želva na světě – váží přes 300 kilogramů. Zpáteční letenky na Seychely začínají na ceně od 14 990 Kč.
New York, Spojené státy
Město, které nikdy nespí, patří mezi nejoblíbenější destinace v předvánočním období. Jen málo míst má atmosféru jako New York – ať už se cestovatelé vydají poznávat městskou džungli, nebo si dát na chvíli pauzu v Central Parku. V New Yorku se setkává celý svět – navštívit je třeba Chinatown či Little Italy. A také všechna místa, kde se natáčely dnes už ikonické filmy a seriály. Do New Yorku se létá zpátečně už od 8790 Kč.
Řím, Itálie
Věčné město je skvělou volbou během celého roku pro jakoukoli dovolenou – prodloužený víkend či delší objevování. Řím v sobě spojuje historii plnou památek, úžasnou kulturu a fantastickou gastronomii. Řím je domovem novodobého divu světa – Kolosea. Kromě něj však nelze vynechat ani Fontánu di Trevi či Pantheon, jednu z nejvýznamnějších staveb antického světa. Zpáteční letenky do Říma začínají na ceně od 1186 Kč.
Maledivy
Jak vypadá pozemský ráj? Jako Maledivy. Destinace nabízí soukromí pro všechny, kteří chtějí uniknout každodenním starostem a přesunout se do prostředí nejkrásnějších bílých pláží a průzračné vody. Zemi tvoří necelých 1200 ostrovů – mnohé jsou neobydlené a na mnoha se nacházejí resorty pro turisty. Maledivy si najdou něco pro každý rozpočet a každého cestovatele. Zpáteční letenky na rajské Maledivy momentálně začínají na ceně od 15 990 Kč.