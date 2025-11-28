  • Pátek 28. listopadu 2025 René

Black Friday na letenky je tu! Top destinace od 590 Kč, s iDNES Premium i levněji

Autor:
Největší nákupní svátek roku se nevyhnul ani cestování. Portál Pelikan.cz spustil masivní výprodej Black Flyday, v němž ceny zpátečních letenek startují už na 590 korunách. Ať už vás láká předvánoční New York, exotické Bali nebo víkend v Barceloně, nyní máte šanci ulovit letenky o desítky procent levněji. Pro členy iDNES Premium je navíc připraven bonus, který srazí cenu ještě níž.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek | foto: iDNES:cz

Park Guell navrhl katalánský architekt Antoni Gaudí původně jako zahradní město.
Bali
Vesnička Marsaxlokk je známá i díky pestrobarevným rybářským loďkám, které mají...
Kvůli dobré fotce si musíte přivstat, anebo trochu víc ponocovat. Hlavní...
12 fotografií

Pokud plánujete cesty po Evropě nebo sníte o exotice, zbystřete. Black Flyday přináší slevy na stovky destinací, včetně těch nejžádanějších. Zpáteční letenka do New Yorku se dá pořídit pod devět tisíc, do Thajska či na Maledivy se podíváte za ceny, které se v sezóně jen tak nevidí.

Ještě levněji s iDNES Premium

Pro nové roční členy iDNES Premium máme navíc skvělou zprávu. K již tak nízkým cenám v rámci Black Friday můžete uplatnit speciální slevový voucher v hodnotě 750 Kč.

Kód získáte po kliknutí na zlaté tlačítko a můžete jej uplatnit při nákupu jakékoli letenky na Pelikan.cz v hodnotě nad 2 500 Kč. Pokud tedy například ulovíte akční letenku do New Yorku za 8 790 Kč, s naším voucherem vás vyjde na krásných 8 040 Kč. Voucher je platný až do 31. ledna 2026, takže nákup nemusíte uspěchat, i když ty nejlepší Black Friday nabídky mizí rychle.

A kam vyrazit? Tady je několik tipů

Barcelona, Španělsko

Hlavní město Katalánska láká celoročně na příjemné počasí, moře, kulturu či výbornou gastronomii, což dělá z Barcelony jednu z nejoblíbenějších destinací českých dovolenkářů. Gaudího město umění nabízí velké množství památek, muzeí a galerií, láká ale i sportovní fanoušky na zápasy jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů světa, FC Barcelona. Zpáteční letenky do Barcelony aktuálně začínají na ceně od 1005 Kč.

Park Guell navrhl katalánský architekt Antoni Gaudí původně jako zahradní město.

Bali, Indonésie

Ostrov bohů je jednou z nejoblíbenějších destinací této zimy a není se čemu divit. Moře, nádherné pláže, slunečné počasí, uvolněná atmosféra a neuvěřitelně milí místní, díky čemuž cestovatelé snadno zapomenou na starosti běžných dní. Jih ostrova patří mezi turisticky rušnější oblasti, zatímco na severu se dá stále zažít to pravé Bali s minimem návštěvníků. Zpáteční letenky na Bali s top aerolinkami momentálně začínají na ceně od 15 990 Kč.

Bali

Malta

Desátá nejmenší země na světě je tvořena třemi ostrovy – Malta, Gozo a Comino. Každý z nich má co nabídnout i mimo letní sezónu. Hlavní město Valletta na ostrově Malta okouzlí i ty nejnáročnější cestovatele, stejně jako „tiché město“ Mdina ve vnitrozemí hlavního ostrova. Otužilejší si mohou užít plavání celoročně například na ostrově Comino – ten je jinak neobydlený. Zpáteční letenky na Maltu začínají na ceně od 1102 Kč.

Vesnička Marsaxlokk je známá i díky pestrobarevným rybářským loďkám, které mají...

Bangkok, Thajsko

Bangkok je vstupní bránou do Thajska, rozhodně jej ale nelze vynechat. Fantastické rooftop bary a podniky, výborný street food a noční život, na který se nezapomíná. Nelze vynechat ani památky jako Královský palác, jízdu tuk-tukem nebo pravou thajskou masáž. Z Bangkoku je to už jen kousek k jedněm z nejkrásnějších pláží na světě – na své si přijdou všechny typy dovolenkářů. Zpáteční letenky do Bangkoku momentálně začínají na ceně od 11 590 Kč.

Turisté na prohlídce Královského paláce v Bangkoku.

Malaga, Španělsko

Picassovo rodné město láká cestovatele celoročně. Malaga je jedním z mnoha klenotů Středozemního moře. Láká na slunečné počasí, moře, skvělou gastronomii a zejména bohatou historii (je považována za jedno z nejstarších měst vůbec) a kulturu. Nejznámějším rodákem je zmíněný Picasso, rozhodně nelze vynechat jeho muzeum. Zajímavostí je také botanická zahrada La Concepción, která je považována za jednu z nejkrásnějších v Evropě. Zpáteční letenky do Malagy začínají na ceně od 1230 Kč.

Malaga – katedrála

Seychely

Nejromantičtější destinace světa – sněhobílé pláže, modré moře, nádherná příroda. Seychely tvoří dohromady 115 ostrovů, nejznámějšími jsou však tři největší – Mahé, La Digue a Praslin. Právě na ostrově La Digue se nachází nejfotografovanější pláž světa podle National Geographic – Anse Source d’Argent, která je součástí každé dovolenkové pohlednice. Unikátní je také fauna a flóra – ořechy coco de mer na ostrově Praslin mohou vážit až 30 kilogramů a na ostrově Curieuse žije největší volně žijící želva na světě – váží přes 300 kilogramů. Zpáteční letenky na Seychely začínají na ceně od 14 990 Kč.

Denis Private Island Seychelles, Seychely

New York, Spojené státy

Město, které nikdy nespí, patří mezi nejoblíbenější destinace v předvánočním období. Jen málo míst má atmosféru jako New York – ať už se cestovatelé vydají poznávat městskou džungli, nebo si dát na chvíli pauzu v Central Parku. V New Yorku se setkává celý svět – navštívit je třeba Chinatown či Little Italy. A také všechna místa, kde se natáčely dnes už ikonické filmy a seriály. Do New Yorku se létá zpátečně už od 8790 Kč.

Park v samém srdci Manhattanu má obdélníkový tvar. Na délku měří čtyři...

Řím, Itálie

Věčné město je skvělou volbou během celého roku pro jakoukoli dovolenou – prodloužený víkend či delší objevování. Řím v sobě spojuje historii plnou památek, úžasnou kulturu a fantastickou gastronomii. Řím je domovem novodobého divu světa – Kolosea. Kromě něj však nelze vynechat ani Fontánu di Trevi či Pantheon, jednu z nejvýznamnějších staveb antického světa. Zpáteční letenky do Říma začínají na ceně od 1186 Kč.

Fontána di Trevi, Řím. Největší římská barokní kašna z mramoru vznikla v letech...

Maledivy

Jak vypadá pozemský ráj? Jako Maledivy. Destinace nabízí soukromí pro všechny, kteří chtějí uniknout každodenním starostem a přesunout se do prostředí nejkrásnějších bílých pláží a průzračné vody. Zemi tvoří necelých 1200 ostrovů – mnohé jsou neobydlené a na mnoha se nacházejí resorty pro turisty. Maledivy si najdou něco pro každý rozpočet a každého cestovatele. Zpáteční letenky na rajské Maledivy momentálně začínají na ceně od 15 990 Kč.

Návštěvníci resortu Finolhu mají k dispozici také masáže, tenisový kurt,...

Jak získat a uplatnit voucher na 750 Kč na Pelikan.cz?

  • Klikněte na zlaté tlačítko. Pokud jste nový roční člen iDNES Premium nebo si roční členství prodloužíte, získáte kód
  • Kód si zkopírujte a pokračujte na Pelikan.cz
  • Vyberte si z více než 700 akčních letenek nebo letenek přímo ve vyhledávači v minimální hodnotě 2500 Kč a vložte je do košíku
  • Zkopírovaný kód se pak uplatní v posledním kroku objednávky
  • Vpravo nahoře je uvedená cena a pod ní je možnost Uplatnit kód / dárkový poukaz. Na tuto možnost klikněte a vložte zkopírovaný voucher
  • Výsledná cena bude o 750 Kč nižší

Kódy na slevu poskytuje pelicantravel.com s.r.o.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Sleva na datovou kartu GIGA Max od Mobil.cz

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Nové iPhony 17 levněji? Exkluzivní sleva 500 Kč pro členy iDNES Premium

Základní model iPhone 17

Čtyři nové modely iPhone 17 lze nyní získat výhodněji. Členové iDNES Premium získají exkluzivní slevu 500 Kč na iPhone...

Mickel Cardell potřetí. Detektivka 1795 - Honicí psí v audioknize zdarma

1795 - Honicí psi

Ostřílený Mickel Cardell jde po stopách dalšímu padouchovi. Podaří se mu dopadnout stockholmského pleticháře v...

Evropa ze světla. Vyhrajte rodinné vstupenky do Světelného parku v Praze

Již po čtvrté rozsvítí břeh Vltavy světelný park, tentokrát pod titulem Srdce...

Žluté lázně v Praze se proměnily v zářící mapu starého kontinentu. Expozice Světelný park Evropa zve na procházku od...

Komička Simona míří s vánoční show do O2 universa. Vstupenky přednostně

Komička Simona s vystoupením Tichá noc

Příští rok vystoupí úspěšná slovenská stand-up komička Simona s vánočním speciálem Tichá noc v dosud největším...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.