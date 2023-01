Billy F. Gibbons ze ZZ Top poprvé sólově v Praze! Přednostní nákup vstupenek

Americký zpěvák a kytarista ZZ Top Billy F. Gibbons ukáže 26. června v pražském O2 universu nejen svůj typický dlouhý vous, ale především to, proč je řazen k nejlepším blues-rockovým kytaristům historie.

Vůbec poprvé v České republice zde tento držitel ceny Blues Music Awards vystoupí se sólovou kapelou The BFGs, kterou vedle něj tvoří bubeník Matt Sorum (The Cult, Guns N’ Roses, Velvet Revolver) a levoruký kytarista Austin Hanks, který s Gibbonsem již dříve spolupracoval a který se v triu stará o rytmus.

Billy F. Gibbons je jako frontman s kapelou ZZ Top spojen přes půl století. V posledních letech se ale vedle toho úspěšně věnuje své sólové kariéře, kdy s triem The BFGs nahrál tři alba - v roce 2015 Perfectamundo ovlivněné afro-kubánskou hudbou, o tři roky později bluesové The Big Bad Blues a v roce 2021 ceněné Hardware. Letošní turné začne 10. června ve Švédsku a vedle České republiky zavede Billyho Gibbonse do Finska, Norska, Dánska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Francie, Belgie a Nizozemí.

Koncert je pořádán v rámci série Prague International Bluenight a diváci se tak mohou těšit na prvotřídní blues i jižanský rock. Vstupenky pro veřejnost jdou do prodeje v síti Ticketportal od čtvrtka 26. ledna od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si je můžete zakoupit přednostně již od úterý 24. ledna od 10 hodin!