Na totálně vyprodaný koncert Billie Eilish v Praze zdarma. Díky iDNES Premium

Billie Eilish, jedna z nejvýraznějších postav současné hudební scény, se vrací do Prahy s novým albem Hit Me Hard and Soft. Toto album, vydané 17. května 2024, získalo široké uznání kritiků a debutovalo na předních příčkách hitparád v několika zemích. Například ve Spojeném království se stalo jejím třetím albem číslo jedna a zaznamenalo největší týdenní prodeje britské umělkyně od roku 2021.

Billie Eilish na turné k Hit Me Hard and Soft

Turné Hit Me Hard and Soft: The Tour odstartovalo 29. září 2024 v kanadském Quebecu a potrvá až do 27. července 2025, kdy skončí v Dublinu. Evropská část turné začala v dubnu 2025 ve Stockholmu a zahrnuje koncerty v několika evropských městech, včetně Prahy.

Billie Eilish se proslavila svým debutovým albem When We All Fall Asleep, Where Do We Go“ z roku 2019, které jí přineslo šest cen Grammy. Její jedinečný styl kombinující temné texty s intimními melodiemi oslovil miliony fanoušků po celém světě. Následující album Happier Than Ever z roku 2021 potvrdilo její pozici na hudební scéně a ukázalo její umělecký růst.

Třetí studiové album Hit Me Hard and Soft představuje další vývoj v její tvorbě. Kritici ocenili jeho hluboké emocionální vrstvy a inovativní produkci. Například The Guardian uvedl, že album „zachycuje bouřlivé emoce a složitost jejích osobních a profesních zkušeností“.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, získat můžete dvě vstupenky na koncert Billie Eilish do O2 areny, který se uskuteční 1. června. Stačí odpovědět na soutěžní otázky a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnovalo Live Nation.