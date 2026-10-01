Inspiroval vraha hrůzný starobylý rituál? Audiokniha Bílé kosti s 40% slevou

Obyvatelé irského venkova jsou na kostlivce ve skříních zvyklí, ale to, co jednoho deštivého listopadového rána objeví na Meagherově farmě, všemi pořádně otřese.
Jde o pomíchané kosti jedenácti žen, které zemřely násilnou smrtí před více než tři čtvrtě stoletím, tedy dlouho předtím, než začal krvavý konflikt mezi zdejšími katolíky a protestanty. Dokonce to vypadá, že jde o pozůstatky jakéhosi starobylého rituálu, vyžadujícího lidské oběti!
Na každý pád se jedná o případ spíše pro historiky než pro policii. Anebo ne? Brzy nato zmizí mladá americká turistka a její kosti zbavené masa se najdou na místě předešlého hrůzného nálezu.
Další z případů Katie Maguir v audioknize si pořídíte zde
Komisařka Katie Maguir se srdcem zlomeným žalem a hlavou plnou starostí se tak bude muset vypořádat nejen s děsivým dědictvím minulosti, ale i s nemilosrdným vrahem, který může kdykoliv znovu udeřit.
Bílé kosti jsou úvodním dílem mrazivé detektivní série s půvabnou a nebojácnou policejní komisařkou, která přišla o své jediné dítě.V drsných, ale malebných irských kulisách vyšetřuje nečekaně temné a brutální zločiny.
Audioknihu čte Antonie Barešová Talacková.