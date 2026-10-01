  • Čtvrtek 1. října 2026 Igor

Inspiroval vraha hrůzný starobylý rituál? Audiokniha Bílé kosti s 40% slevou

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Bílé kosti | foto: OneHotBook

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Kriminální příběh Bílé kosti od Grahama Mastertona je jen pro otrlé povahy. Řádí v něm totiž vrah, který se zřejmě inspiroval nalezením kostí jedenácti žen, které měly zemřít při drsném starodávném rituálu. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Obyvatelé irského venkova jsou na kostlivce ve skříních zvyklí, ale to, co jednoho deštivého listopadového rána objeví na Meagherově farmě, všemi pořádně otřese.

Jde o pomíchané kosti jedenácti žen, které zemřely násilnou smrtí před více než tři čtvrtě stoletím, tedy dlouho předtím, než začal krvavý konflikt mezi zdejšími katolíky a protestanty. Dokonce to vypadá, že jde o pozůstatky jakéhosi starobylého rituálu, vyžadujícího lidské oběti!

Na každý pád se jedná o případ spíše pro historiky než pro policii. Anebo ne? Brzy nato zmizí mladá americká turistka a její kosti zbavené masa se najdou na místě předešlého hrůzného nálezu.

Další z případů Katie Maguir v audioknize si pořídíte zde

Komisařka Katie Maguir se srdcem zlomeným žalem a hlavou plnou starostí se tak bude muset vypořádat nejen s děsivým dědictvím minulosti, ale i s nemilosrdným vrahem, který může kdykoliv znovu udeřit.

Bílé kosti jsou úvodním dílem mrazivé detektivní série s půvabnou a nebojácnou policejní komisařkou, která přišla o své jediné dítě.V drsných, ale malebných irských kulisách vyšetřuje nečekaně temné a brutální zločiny.

Audioknihu čte Antonie Barešová Talacková.

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