E-kniha Bez kůže: Kruté vraždy a zneužité dívky v Grónsku. Sleva 50 %

Led, vítr, mráz, nekonečná, divoká příroda a... kruté vraždy v malém grónském městě. Takové kulisy nabízí Mads Peder Nordbo v chladnokrevném thrilleru Bez kůže.

Život Matthewa Cavea, osmadvacetiletého novináře, se rozpadl, když při nehodě přišel o svou ženu a nenarozenou dceru. Aby všemu unikl, odchází do Grónska a ve městě Nuuk začíná psát pro místní noviny. Brzy ho vyšlou, aby napsal reportáž o neobvyklém objevu: pod ledovým příkrovem je objevena mumie skandinávského Vikinga.



Vypadá to, že jde o celosvětovou senzaci – ovšem pouze do chvíle, kdy mumie zmizí a její strážce je dosti ohavným způsobem zabit. Matthew proto začíná pátrání na vlastní pěst, které ho přivádí až do roku 1973, kdy došlo k brutálním vraždám čtyř mužů. Všichni byli navíc podezřelí ze sexuálního zneužívání svých dcer. Matthew zjišťuje, že dvě z těchto dívek nebyly nikdy nalezeny a že vyšetřování dosud neskončilo.



Co spojuje dva zločiny, které od sebe dělí několik desítek let? Dopátrá se mladý novinář pravdy? Sám si uvědomuje, že to bude téměř nadlidský úkol, zvlášť poté, co se stává hlavním podezřelým. Jediným člověkem, na nějž si troufne spoléhat, je mladá grónská žena Tuparnaaq, kterou právě propustili z vězení poté, co si odseděla dvanáct let za vraždu svého otce.



Mads Peder Nordbo je spisovatel dánského původu, který ale část života prožil také ve Švédsku, Německu i v Grónsku, kam zasadil děj knihy Bez kůže. V češtině vyšlo i volné pokračování pod názvem Ledový strach. Nordbovy knihy byly přeloženy do zhruba dvou desítek jazyků.



