Nejkrutější vrah v dějinách, který zabil stovky dětí. E-kniha Bestie zdarma

„Kolumbie je zvláštní země. Chtěl bych, abyste to pochopili už na začátku, ještě než se pustíte do čtení. Byl jsem tam, zažil jsem ji, okusil na vlastní kůži.“
„Je možné o ní říct spoustu dobrého i zlého, a i když je nejkrásnější zemí, jakou jsem kdy viděl, má v sobě i něco ponurého a temného, a zatímco píšu tato slova, jsem přesvědčený, že pouze zde se mohl narodit netvor, jehož příběh se vám pokusím vyprávět,“ říká polský novinář Przemyslaw Piotrowski, autor této hrůzu nahánějící biografie.
Luis Alfredo Garavito Cubillos, zvaný Bestie, je považován za nejhoršího a nekrutějšího sériového vraha v celosvětových dějinách. Byl obžalovaný a následně odsouzený za zabití 138 dětí, i když některé odhady naznačují, že obětí mohlo být až 600.
Dodnes jsou na území Kolumbie, Ekvádoru a Venezuely nalézány ostatky, které mají souvislost s jeho zločineckou činností.
Říká se, že nejděsivější scénáře píše sám život. A také ty nejneuvěřitelnější. Tento příběh to zcela dokazuje.