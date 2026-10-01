Česká sci-fi o kolapsu světového řádu. Audiokniha Běsná zem se 40% slevou

Viks je agentem SKODABONDu a má za úkol uzavřít pro svou korporaci co nejvíce smluv o spolupráci na území bývalé České republiky. Že nevíte, co je SKODABOND a co se stalo s Českou republikou? Vítejte v možné (nedaleké) budoucnosti!
EU a NATO neexistují, státy se rozpadly a po globálním kolapsu přestala fungovat všechna elektronika. Lidé se protloukají, jak to jde, platí právo silnějšího, novou profesí jsou lovci otroků a žádaným platidlem platíčka antibiotik „z dřívějška“.
Poskytuje internetový obchod Tympanum
Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.
Jediný, kdo je schopen jakžtakž suplovat funkci státu, jsou korporace, konkrétně česko-německá Škodovka, polský Orlen a rakouský Z-bull, obchodní jednání se však dávno nevedou za stolem v bílých límečcích.
Viks a jeho kolegové procházejí krajem severní Moravy a mají jen dva zájmy - uzavřít pro Škodovku výhodné smlouvy... a zůstat naživu.
Audioknihu čte Kryštof Bartoš.