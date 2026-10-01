  • Čtvrtek 1. října 2026 Igor

Česká sci-fi o kolapsu světového řádu. Audiokniha Běsná zem se 40% slevou

Autor:
Běsná zem

Běsná zem | foto: Tympanum

Strom čarodějnic
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.
11 fotografií

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Co by se stalo, kdyby ve světě náhle přestala platit daná pravidla? Ve sci-fi románu Běsná zem od Petra Opršala nefunguje právo, jen zájmy úzkých skupin. Základní principy společnosti se drolí. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu čtenou Kryštofem Bartošem se 40% slevou.

Viks je agentem SKODABONDu a má za úkol uzavřít pro svou korporaci co nejvíce smluv o spolupráci na území bývalé České republiky. Že nevíte, co je SKODABOND a co se stalo s Českou republikou? Vítejte v možné (nedaleké) budoucnosti!

EU a NATO neexistují, státy se rozpadly a po globálním kolapsu přestala fungovat všechna elektronika. Lidé se protloukají, jak to jde, platí právo silnějšího, novou profesí jsou lovci otroků a žádaným platidlem platíčka antibiotik „z dřívějška“.

Poskytuje internetový obchod Tympanum

Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.

Jediný, kdo je schopen jakžtakž suplovat funkci státu, jsou korporace, konkrétně česko-německá Škodovka, polský Orlen a rakouský Z-bull, obchodní jednání se však dávno nevedou za stolem v bílých límečcích.

Viks a jeho kolegové procházejí krajem severní Moravy a mají jen dva zájmy - uzavřít pro Škodovku výhodné smlouvy... a zůstat naživu.

Audioknihu čte Kryštof Bartoš.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:

Očekávaná revoluce od Applu je tu. Vyhrajte skládací telefon iPhone Duo

Nesmrtelné hity Céline Dion ožijí v Česku. Získejte 30% slevu na velkolepou show

Utečte před sychravým podzimem. 10 tipů na luxusní wellness pobyty a termály

Vzdát se režimu, nebo mu čelit? Oceňovaná audiokniha Až ke křížku je nyní zdarma
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Nejhorší učitelé na světě

349 Kč 206 Kč
Koupit
-40 %

U potoka

369 Kč 218 Kč
Koupit
-40 %

Pan Auťák a Fantomas

350 Kč 172 Kč
Koupit
-50 %

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Inspiroval vraha hrůzný starobylý rituál? Audiokniha Bílé kosti s 40% slevou

Bílé kosti

Kriminální příběh Bílé kosti od Grahama Mastertona je jen pro otrlé povahy. Řádí v něm totiž vrah, který se zřejmě...

Dílo, které pobouřilo středověkou církev. Slavný Dekameron v e-knize zdarma

Dekameron

Dekameron, rozsáhlý soubor sta novel ze čtrnáctého století, je dodnes považován za jedno z nejvýznamnějších děl...

Opravdu znáte svou drahou polovičku? Thriller Krutá pravda v e-knize zdarma

Krutá pravda

Thriller britské spisovatelky Tiny Seskis pokládá znepokojivou otázku: Jak dobře znáte člověka, se kterým žijete? V...

Česká sci-fi o kolapsu světového řádu. Audiokniha Běsná zem se 40% slevou

Běsná zem

Co by se stalo, kdyby ve světě náhle přestala platit daná pravidla? Ve sci-fi románu Běsná zem od Petra Opršala...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde