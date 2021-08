Exkluzivní VIP vstupenky na výstavu Banksyho. Jděte kdykoli a předběhněte řadu

Výstava Banksyho v pražském kostele sv. Michaela archanděla je přiznaně neautorizovaná, ale to není žádné překvapení. Tajuplný Banksy pocházející z anglického Bristolu říká, že žádná výstava jeho díla není autorizovaná. I když se údajně na některých sám objevuje jako anonymní návštěvník.

Výstava The World of Banksy byla zcela proměněna a v Praze se jako prvním návštěvníkům na světě otevře vhled do nového, digitálního konceptu. Prohlédnout si můžete přes 115 děl nepolapitelného umělce, ale i pár překvapení. Na výstavě můžete vidět nástěnné malby, unikátní kousky od soukromých sběratelů, graffiti, plátna, projekce uměleckých děl, video instalace a další. Některá díla byla reprodukována a sestavena speciálně pro tuto jedinečnou show.



Výstava pokrývá období rané kariéry od konce 90. let do letošního roku a zahrnuje Banksyho nejznámější díla jako „Girl and Balloon“ nebo „Sweep It Under The Carpet“, stejně jako některá jeho méně známá díla.

Banksy v kostele, kde kázal Jan Hus, ale byl tam i noční klub

Stejně jako Banksy prezentuje svoje díla obvykle na neobvyklých místech, také naše výstava se bude konat ve velice neobvyklé lokalitě - kostelu přímo v srdci Prahy. V 15. století zde kázal český kněz a reformátor Jan Hus. Kostel a přilehlý klášter byly později zrušeny během reforem v 18. století císařem Josefem II. V moderní době sloužila budova kostela jako skladiště a noční klub. Nyní, o staletí později, hostí kostel konečně dalšího reformátora - Banksyho!

