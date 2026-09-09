  • Středa 9. září 2026 Daniela

Vzdát se režimu, nebo mu čelit? Oceňovaná audiokniha Až ke křížku je nyní zdarma

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Až ke krížku | foto: OneHotBook

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Druhý díl oceňované trilogie od Kláry Teršové volně navazuje na předešlý Bílý pramen. Román přináší životní zpověď hrdinky, která před absurditou takzvané normalizace utíkala do původně německé chalupy ve Vernéřově. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Coby důstojník kontrarozvědky Pohraniční stráže pojmenoval její muž ruskou okupaci pravým jménem, a tak ho po prověrkách z roku 1969 čeká trest bez ohledu na potřeby rodiny.

Režim s manželi Mazochovými a jejich dcerkou zatočí pěkně po dělnicku, když je donutí přestěhovat se ze Šumavy na hanbu do Aše - vystrkova známého leda textilkami a čachry, na které není z Prahy tolik vidět.

Každý zdejší šedivý den má tak Eliška Mazochová desítky příležitostí ukázat, zda v roli zakřiknuté partnerky a uštvané matky, svědomité zdravotní sestry i poslušné přítelkyně dámy z místní honorace neselže.

Vystačí si, když ve městě zapomnění vsadí pouze na tyto opory a rozhodne se přetrpět dobu bez sebemenšího východiska jako „tichá voda“? Anebo přijde chvíle, kdy v sobě konečně vykřeše sílu, aby se životu postavila čelem a přiměla viníky přilézt ke křížku?

Úvodní audioknihu Bílý pramen z této trilogie si pořídíte zde

V prostředním svazku volné trilogie o střetu ašských žen s nelítostným dvacátým stoletím vyvolává Klára Teršová další traumatizovaný hlas z kraje, kde i lišky nerady dávají dobrou noc.

Předkládá životní zpověď hrdinky, jež před absurditou takzvané normalizace nejraději utíkala do původně německé chalupy ve Vernéřově, který známe z románu Bílý pramen jako Wernersreuth.

Vždyť na poznání pravdy a splacení lidského dluhu není nikdy pozdě, i kdyby vlezlé dějiny byly zarytě proti.

Ašská rodačka Klára Teršová, která trilogii napsala, se po stážích ve Španělsku a Belgii vrátila do své domoviny. Svým dílem vzdává hold rodné hroudě i lidem, kteří bývali její solí.

Audioknihu čte Tereza Jarčevská.

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