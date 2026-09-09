Vzdát se režimu, nebo mu čelit? Oceňovaná audiokniha Až ke křížku je nyní zdarma

Coby důstojník kontrarozvědky Pohraniční stráže pojmenoval její muž ruskou okupaci pravým jménem, a tak ho po prověrkách z roku 1969 čeká trest bez ohledu na potřeby rodiny.
Režim s manželi Mazochovými a jejich dcerkou zatočí pěkně po dělnicku, když je donutí přestěhovat se ze Šumavy na hanbu do Aše - vystrkova známého leda textilkami a čachry, na které není z Prahy tolik vidět.
Každý zdejší šedivý den má tak Eliška Mazochová desítky příležitostí ukázat, zda v roli zakřiknuté partnerky a uštvané matky, svědomité zdravotní sestry i poslušné přítelkyně dámy z místní honorace neselže.
Vystačí si, když ve městě zapomnění vsadí pouze na tyto opory a rozhodne se přetrpět dobu bez sebemenšího východiska jako „tichá voda“? Anebo přijde chvíle, kdy v sobě konečně vykřeše sílu, aby se životu postavila čelem a přiměla viníky přilézt ke křížku?
Úvodní audioknihu Bílý pramen z této trilogie si pořídíte zde
V prostředním svazku volné trilogie o střetu ašských žen s nelítostným dvacátým stoletím vyvolává Klára Teršová další traumatizovaný hlas z kraje, kde i lišky nerady dávají dobrou noc.
Předkládá životní zpověď hrdinky, jež před absurditou takzvané normalizace nejraději utíkala do původně německé chalupy ve Vernéřově, který známe z románu Bílý pramen jako Wernersreuth.
Vždyť na poznání pravdy a splacení lidského dluhu není nikdy pozdě, i kdyby vlezlé dějiny byly zarytě proti.
Ašská rodačka Klára Teršová, která trilogii napsala, se po stážích ve Španělsku a Belgii vrátila do své domoviny. Svým dílem vzdává hold rodné hroudě i lidem, kteří bývali její solí.
Audioknihu čte Tereza Jarčevská.