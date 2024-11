Hudba z filmu Avatar živě v pražském O2 universum. Přednostní nákup vstupenek

Avatar in Concert v O2 universum | foto: Ticketportal

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat O2 arena a universum Sledovat Show

Vstupenky na představení Avatar in Concert v O2 universum se pro veřejnost začnou prodávat od čtvrtka 14. 11. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit v přednostním nákupu již od úterý 12. listopadu od 11 hodin.

První díl sci-fi filmové série režiséra Jamese Camerona z roku 2009 se odehrává v daleké budoucnosti na planetě Pandora, kde místní obyvatelé žijí v souladu s přírodou. Posádka vyslaná ze Země zde však objeví cenné minerály a začne je těžit. Bývalý mariňák James Sully, upoutaný na invalidní vozík, dostane za úkol ve formě na dálku ovládaného avatara infiltrovat domorodý kmen Na’vi, jenž těžbě brání. Jake se ale sblíží s příslušnicí tohoto kmene, dívkou Neytiri, postupně se stále více identifikuje s původními obyvateli Pandory, a nakonec v jejich čele svádí monumentální bitvu, která rozhodne o osudu celé planety.

Technicky dokonale zpracovaný romantický příběh se silným ekologickým poselstvím naplno využil technologie IMAX. Mistrně jej dokresluje dechberoucí symfonická hudba Cameronova dvorního skladatele Jamese Hornera. Avatar byl jedním z posledních děl tohoto génia filmové hudby. Současné provedení se symfonickým orchestrem, sbory a sólisty nabízí ještě komplexnější zážitek umocněný živou hudbou.

Premiérové provedení filmu s živým doprovodem a za účasti režiséra, scénáristy a producenta filmu Jamese Camerona, skladatele hudby pro film Avatar: The Way of Water Simona Franglena a Sigurney Weaver se uskutečnilo letos 27. října v slavné londýnské Royal Albert Hall a nyní se představí také českým divákům.

Film bude uveden v původním znění s českými titulky.