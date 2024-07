Slavná metalová opera Avantasia se vrací do ČR. Získejte vstupenky přednostně

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Avantasia Sledovat Rock

Praha se opět stane svědkem jedinečného hudebního zážitku. Slavná metalová opera Tobiase Sammeta, Avantasia, dorazí do Fóra Karlín 29. března 2025. V rámci svého Here be Dragons tour 2025 představí nejen své největší hity, ale i zbrusu nové skladby z připravovaného alba, nástupce úspěšného A Paranormal Evening with the Moonflower Society z roku 2022.

Vstupenky na koncert se začnou prodávat od pátku 2. srpna od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si je můžete zakoupit již od čtvrtka 1. srpna od 9 hodin.

Avantasia na Masters of Rock 2019

Avantasia, která debutovala v roce 2001 albem The Metal Opera, se rychle stala fenoménem na světové rockové scéně. Projekt, původně zamýšlený jako jednorázová záležitost, se díky obrovskému úspěchu přeměnil v trvalý hudební kolos. Tobias Sammet dokázal oslovit široké spektrum posluchačů a spolupracovat s mnoha významnými hudebníky.

Koncerty Avantasie jsou známé svou barvitostí, nápaditostí a emocemi. Každé živé vystoupení je pečlivě propracované do posledního detailu, díky čemuž si mohou fanoušci odnášet z koncertů nezapomenutelné zážitky. Příští rok na jaře vyjde jak nové album, tak i nová koncertní show, která opět slibuje stát se velkým zážitkem.

Avantasia vznikla jako vedlejší projekt Tobiase Sammeta, zpěváka a skladatele německé kapely Edguy. Projekt se stal známým díky svým koncepčním albům a rockovým operám, které kombinují prvky power metalu, symfonického metalu a opery.