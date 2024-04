Po vyprodaných koncertech se Aurora vrací do Prahy. Vstupenky přednostně

Asi nejslavnější norská zpěvačka současnosti Aurora chystá v červnu vydání nejnovějšího alba What Happened To The Heart?. Krátce po jeho vydání jej Aurora představí na legendárním festivalu Glastonbury, ale i dalších zásadních letních festivalech. Na podzim pak vyrazí na samostatné turné, jehož zastávka bude i v Praze.

Po dvou vyprodaných vystoupení ve Foru Karlín se tentokrát přesune do Sportovní haly Fortuna, takže půjde o její největší český koncert. Vstupenky na něj se začnou prodávat od pátku 5. dubna od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte exkluzivní možnost zakoupit si ta nejlepší místa již nyní.

What Happened To The Heart? bude nejosobnějším albem Aurořiny kariéry a k jeho napsání ji inspirovali klimatičtí aktivisté.

Aurora Aksnes, jak se celým jménem norská rodačka jmenuje, začala svou hudební kariéru v roce 2012, kdy byla objevena po vydání několika prvních písní na internetu. Proslavila se svým jedinečným, éterickým hlasem a texty, které často odrážejí její spojení s přírodou. Debutové album z roku 2016 s názvem All My Demons Greeting Me as a Friend ji ihned vystřelilo do mezinárodního povědomí a obsahovalo hity jako Runaway nebo Conqueror.

Aurora je známá také svou účastní na soundtracku k filmu Ledové království 2, kde její hlas dotváří magickou atmosféru písně Into the Unknown. Svoji hudbou, která je často popisována jako směsice elektropopu, folkových motivů a experimentálních prvků, si Aurora vytvořila věrnou fanouškovskou základnu po celém světě. Její živá vystoupení jsou navíc často hodnocena jako magický zážitek.