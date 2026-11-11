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Brutální vražda na skotském ostrově. Hit Petera Maye Skála jako audiokniha zdarma

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Skála

Skála | foto: OneHotBook

Skotský novinář a scenárista Peter May
Skotský novinář a scenárista Peter May
Skotský novinář a scenárista Peter May
Skotský spisovatel Peter May
7 fotografií

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Kriminální román Skála skotského spisovatele Petera Maye zavede čtenáře na odlehlý a drsný ostrov. Policejní detektiv Fin sem přijíždí vyšetřovat vraždu, zároveň se ale bude muset ponořit do své minulosti. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Skotský ostrov Lewis je krásné, ale drsné odlehlé místo bez stromů, bičované větry a pokryté vřesovišti. Topí se tam rašelinou a mluví gaelsky. A snad jen strach z Boha je tam silnější než starost o živobytí.

Pod zástěrkou víry však přežívají staré pohanské hodnoty a prapůvodní touha po krvi a pomstě. Na ostrov přijíždí vyšetřovat brutální vraždu policejní detektiv Fin Macleod, poznamenaný nedávnou ztrátou syna. Zločin byl spáchán podle stejného scénáře jako případ, jímž se zabývá v Edinburghu.

Fin prožil na ostrově Lewis dětství, takže vyšetřování je pro něj zároveň cestou domů a do minulosti. Setkává se s dávnými kamarády, s Artairem, který si vzal Marsaili, Finovu první lásku, a s mnoha dalšími. Většina z nich ho však nevítá s otevřenou náručí.

Další díly ze série Ostrov Lewis si pořídíte zde

Muž netuší, že klíč k případu by mohl odemknout i dveře, za nimiž je ukryto tajemství, jež se bezprostředně týká jeho samotného. Jakou roli v případu hraje Finova dávná účast při tradiční výpravě na lov terejů hnízdících na nepřístupné a nebezpečné skále An Sgeir? Povede tragédie, která se tam tehdy odehrála, i po všech těch letech k další oběti?

Skála zahajuje Mayovu kriminální sérii Ostrov Lewis, ze které u nás vyšlo i několik dalších dílů.

Titul, který byl za rok 2013 nominován na nejlepší jednohlasou audioknihu v anketě Audiokniha roku, čte Jiří Dvořák.

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