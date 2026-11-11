Brutální vražda na skotském ostrově. Hit Petera Maye Skála jako audiokniha zdarma

Skotský ostrov Lewis je krásné, ale drsné odlehlé místo bez stromů, bičované větry a pokryté vřesovišti. Topí se tam rašelinou a mluví gaelsky. A snad jen strach z Boha je tam silnější než starost o živobytí.
Pod zástěrkou víry však přežívají staré pohanské hodnoty a prapůvodní touha po krvi a pomstě. Na ostrov přijíždí vyšetřovat brutální vraždu policejní detektiv Fin Macleod, poznamenaný nedávnou ztrátou syna. Zločin byl spáchán podle stejného scénáře jako případ, jímž se zabývá v Edinburghu.
Fin prožil na ostrově Lewis dětství, takže vyšetřování je pro něj zároveň cestou domů a do minulosti. Setkává se s dávnými kamarády, s Artairem, který si vzal Marsaili, Finovu první lásku, a s mnoha dalšími. Většina z nich ho však nevítá s otevřenou náručí.
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Muž netuší, že klíč k případu by mohl odemknout i dveře, za nimiž je ukryto tajemství, jež se bezprostředně týká jeho samotného. Jakou roli v případu hraje Finova dávná účast při tradiční výpravě na lov terejů hnízdících na nepřístupné a nebezpečné skále An Sgeir? Povede tragédie, která se tam tehdy odehrála, i po všech těch letech k další oběti?
Skála zahajuje Mayovu kriminální sérii Ostrov Lewis, ze které u nás vyšlo i několik dalších dílů.
Titul, který byl za rok 2013 nominován na nejlepší jednohlasou audioknihu v anketě Audiokniha roku, čte Jiří Dvořák.