Lesbická láska ve sci-fi. Audiokniha Tak prohraješ časovou válku zdarma

Práce pro Agenturu s cílem zajistit její budoucí nadvládu je sice dobrodružné, ale dost osamělé zaměstnání. To je důvod, proč si ostřílená agentka Červená pustí k tělu – alespoň obrazně – svou neméně schopnou sokyni Modrou, která ve službách nepřátelské Zahrady stejně jako ona cestuje časem a přetváří vlákna dějin do kýženého vzoru.
Jejich vzájemná korespondence, úzkostlivě tajená před nadřízenými a nesoucí se zpočátku v ironickém duchu, posléze přeroste v něco hlubšího, co by mohlo ovlivnit minulost i budoucnost.
A tak začíná napínavý sled soubojů, pronásledování a setkání uprostřed proměňujících se kulis na půdě rozmanitých světů, při nichž dávají v sázku vlastní životy. Odhalení jakéhokoli vztahu mezi agentkami dvou nesmiřitelných mocností by totiž pro obě znamenalo jistou smrt.
Originální sci-fi novelu v dopisech napsali Amal El-Mohtar a Max Gladstone. Dílo bylo vyznamenáno množstvím žánrových ocenění, včetně prestižních cen Nebula, Locus a Hugo.