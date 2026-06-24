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Najde bratr Cadfael vraha z trhu? Audiokniha Svatopetrský jarmark s 40% slevou

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Svatopetrský jarmark | foto: OneHotBook

Bratr Cadfael, oblíbený hrdina historických detektivek od Ellis Peters, se v příběhu nazvaném Svatopetrský jarmark pokusí dopadnout vraha z výročního trhu. Měl na smrti zámožného obchodníka zájem starostův syn, nebo je pravda úplně jiná? Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Slavný výroční trh, pořádaný vždy na vrcholu léta pod patronací Cadfaelova benediktinského opatství, způsobil ve Shrewsbury sběh lidu zdaleka i zblízka. Koupit tu lze lecjaké vzácné látky a dobroty, tretky, opičku v hospodě - anebo ránu dýkou pod lopatku.

Tu ještě v předvečer akce schytal mistr Thomas, obchodník s luxusním zbožím až z Bristolu, a tak ráno plave bradou vzhůru v řece Severn. V podezření je rázem starostův syn, který se s ním zhádal ohledně cla, kvůli němuž je město s klášterem dlouhodobě na kordy, i když tudy stopa nejspíš nevede.

Komu panovačný Thomas šlápl na kuří oko a proč se někdo soustavně hrabe v jeho lodi, ačkoli už kupcova mrtvola leží v márnici a zatčený mladík v šatlavě? Všetečný Cadfael musí motiv odhalit dřív, než se trhovci rozejdou, a zohlednit, že zdání klame.

Další audioknihy ze série Případy bratra Cadfaela si pořídíte zde

Svatopetrský jarmark je součástí slavné série historických detektivek s bratrem Cadfaelem. Tyto příběhy napsala britská spisovatelka Ellis Peters, která měla velmi silný vztah k Česku. Naši zemi několikrát navštívila a z češtiny do angličtiny přeložila řadu literárních děl, například od Boženy Němcové, Jana Nerudy, Karla Hynka Máchy a mnoha dalších autorů.

Podle detektivek vznikl také úspěšný britský televizní seriál Případy bratra Cadfaela v hlavní roli s Derekem Jacobim. Mezi lety 1994 a 1998 byly natočeny celkem čtyři série s celkovým počtem třinácti epizod.

Audioknihu čte Pavel Soukup.

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