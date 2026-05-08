Dvanáct karet je klíč k magii. Audiokniha Jedno temné okno se 40% slevou

Elspeth z rodu Brslenů má tajemství, které ji může stát život. V dětství do jejích žil pronikla prastará magie, dřímající v takzvaných kartách prozřetelnosti i v tajemné mlze obklopující království Kiks už od časů dávného krále Pastýře.
O jedenáct let později odstartuje dívčin střet s dvojicí maskovaných lupičů sled událostí vedoucích k její účasti v nebezpečném dobrodružství s puncem velezrady. Se svými společníky musí získat všech dvanáct kouzelných karet, aby sebe i celou zemi vyléčila z temného prokletí.
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
Tajný trumf odvážné mladé šlechtičny představuje netvor v její hlavě, záhadná bytost spjatá s obávanou kartou Nočního běsu, která se stala zdrojem její nákazy i několika neobvyklých schopností. Jenže nevyzpytatelné a v hádankách hovořící monstrum má s nebohou Elspeth svoje vlastní plány.
Nevšední debut propojující fantasy s žánry gotického hororu a dark romance vzbudil mezi čtenáři po celém světě mimořádný ohlas, stejně jako následující druhá část autorčiny románové dilogie Král Pastýř.
Audioknihu čte Aneta Kalertová.