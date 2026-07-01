„Najít D.“ Co skrývá vzkaz zesnulého manžela? Audiokniha se 40% slevou

Přes šedesát let strávila Mabel Beaumontová po boku jediného muže. Ale její milovaný Arthur odešel na věčnost a v jejich domě zavládlo nesnesitelné ticho.
Šestaosmdesátiletou vdovu děsí vyhlídka na zbylé roky prožité v osamění, kde jí budou dělat společnost jen vzpomínky a nezbytné domácí práce. Jenže osud má pro ni jiné plány...
Jednoho dne najde lístek psaný manželovou rukou a na něm instrukci „Najít D“. Na mysli jí hned vytane jméno, jež v ní i po mnoha desetiletích probouzí silné emoce: Dot. Její nejlepší přítelkyně, která kdysi bez vysvětlení náhle zmizela z Mabelina života. Ale kde by měla začít?
Naštěstí na své pátrání nebude sama - cestu jí zkříží několik žen různého stáří, jež sice mají dost vlastních starostí, ale nové kamarádce neváhají podat pomocnou ruku.
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Stihne však svůj poslední úkol dotáhnout do zdárného konce? A jak naloží s tím, co se na stará kolena dozvěděla o vztazích mezi ženami a sobě samotné?
Román napsala britská spisovatelka Laura Pearson. Psát začala již v útlém věku a roku 2018 debutovala knihou Missing Pieces, po níž následovaly další tituly, pojednávající nejčastěji o rodinných či mezilidských vztazích a zásadních životních přerodech.
Čtenáři po celém světě oceňují emoce, které do svých příběhů vkládá, a její schopnost vytvořit postavy, s nimiž se přes jejich nevšední osud může každý ztotožnit.
Audioknihu čte Valérie Zawadská.