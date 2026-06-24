Osudy generací české rodiny na Ukrajině. Audiokniha Kočičí životy s 50% slevou

V sedmdesátých letech devatenáctého století přišli na Podřipsko verbíři. Přemlouvali mladé lidi, aby se přestěhovali na Volyň a slibovali jim úrodnou půdu, lesy plné zvěře, osvobození od daní a českou samosprávu. A také soužití s Ukrajinci, Rusíni, Rusy, Židy a Poláky, kteří se od Čechů mohou mnohému přiučit.
Sebral se i Jan Sládek, dříč, který by doma stěží uživil rodinu, a vydal se s manželkou do neznáma. Osudy jeho rodiny, která na Volyni zažila dvě války a v této nárazníkové zóně přežila běsnění rudých, Poláků, Němců i Rusů, popisuje autorka velmi bohatým jazykem.
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Do popředí staví příběh Sládkovy vnučky Ani a její dcery Lízy, dvou silných žen, které obstály v přetěžkých životních zkouškách, jež přinesla historická dramata, ovlivňující životy obyčejných lidí.
Drsné a syrové vyprávění české spisovatelky a novinářky Evy Kriseové protkává láska - to nejdůležitější, co nás může v životě potkat.
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