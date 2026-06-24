  • Středa 24. června 2026 Jan

Osudy generací české rodiny na Ukrajině. Audiokniha Kočičí životy s 50% slevou

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Kočičí životy | foto: Tympanum

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Eda Kriseová v románu Kočičí životy popisuje osudy několika generací Čechů žijících ve Volyni na Ukrajině. V centru příběhu stojí dvě ženy - Ani a její dcera Liza. Jejich příklad připomíná, jak historická dramata ovlivnila životy obyčejných lidí. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu s 50% slevou.

V sedmdesátých letech devatenáctého století přišli na Podřipsko verbíři. Přemlouvali mladé lidi, aby se přestěhovali na Volyň a slibovali jim úrodnou půdu, lesy plné zvěře, osvobození od daní a českou samosprávu. A také soužití s Ukrajinci, Rusíni, Rusy, Židy a Poláky, kteří se od Čechů mohou mnohému přiučit.

Byla mluvčí a poradkyní prezidenta Václava Havla. Začínala jako novinářka, ale po roce 1968 ji režim perzekvoval jako nepřítele socialismu, za což mohla i její cesta do Izraele před vpádem vojsk Varšavské smlouvy. „Abych se z toho nezbláznila, začala jsem dobrovolně pomáhat v blázinci,“ vzpomíná spisovatelka EDA KRISEOVÁ (83). Z prostředí psychiatrické léčebny vytěžila první knihu povídek. O těžkém osudu volyňských Čechů napsala před mnoha lety román Kočičí životy. „Netušila jsem, že se zase stane aktuálním. Kvůli jednomu šílenci z Ruska,“ dodává.
Kočičí životy
2 fotografie

Sebral se i Jan Sládek, dříč, který by doma stěží uživil rodinu, a vydal se s manželkou do neznáma. Osudy jeho rodiny, která na Volyni zažila dvě války a v této nárazníkové zóně přežila běsnění rudých, Poláků, Němců i Rusů, popisuje autorka velmi bohatým jazykem.

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Do popředí staví příběh Sládkovy vnučky Ani a její dcery Lízy, dvou silných žen, které obstály v přetěžkých životních zkouškách, jež přinesla historická dramata, ovlivňující životy obyčejných lidí.

Drsné a syrové vyprávění české spisovatelky a novinářky Evy Kriseové protkává láska - to nejdůležitější, co nás může v životě potkat.

Audioknihu čte Dana Černá.

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