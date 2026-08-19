Šokující svědectví italského novináře ze světa mafie. Audiokniha Gomora zdarma

Výpověď italského spisovatele a novináře, který jako sedmadvacetiletý reportér odvážně pronikl do nemilosrdného světa současné neapolské mafie, se postupně stala až kultovní záležitostí.
Zasvěcené a mnohdy šokující svědectví o působení camorry a fungování organizovaného zločinu obecně vypovídá rovněž o bezprecedentním osobním nasazení a statečnosti autora. Ten se v rámci svého investigativního pátrání nechal najmout jako pracovní síla nelegální čínské textilní dílny, stavební dělník nebo číšník.
Postupně shromáždil ohromující množství poznatků o aktivitách mafiánských kruhů v oblasti průmyslu, stavebnictví či obchodu s drogami.
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Z podrobného vyprávění vystupují živé portréty jednotlivých camorristů i barvité detaily jejich zločinů, které svým rozsahem a brutalitou překračují běžné hranice lidské představivosti.
Úspěšná prvotina světoznámého autora, který je od jejího vydání nucen žít pod policejní ochranou, se stala předlohou oceňovaného filmu i stejnojmenného seriálu.
Audioknihu čte Vasil Fridrich.