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Šokující svědectví italského novináře ze světa mafie. Audiokniha Gomora zdarma

Autor:
Gomora

Gomora | foto: OneHotBook

Spisovatel Roberto Saviano (2021)
Ze seriálu Gomora
Ze seriálu Gomora
Ze seriálu Gomora
11 fotografií

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Italský novinář a spisovatel Roberto Saviano ve svém slavném románu Gomora zachytil praktiky nechvalně proslulé italské mafie zvané camorra. Oceňované dílo ho mezinárodně proslavilo a stalo se předlohou úspěšného filmu a seriálu. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Výpověď italského spisovatele a novináře, který jako sedmadvacetiletý reportér odvážně pronikl do nemilosrdného světa současné neapolské mafie, se postupně stala až kultovní záležitostí.

Zasvěcené a mnohdy šokující svědectví o působení camorry a fungování organizovaného zločinu obecně vypovídá rovněž o bezprecedentním osobním nasazení a statečnosti autora. Ten se v rámci svého investigativního pátrání nechal najmout jako pracovní síla nelegální čínské textilní dílny, stavební dělník nebo číšník.

Postupně shromáždil ohromující množství poznatků o aktivitách mafiánských kruhů v oblasti průmyslu, stavebnictví či obchodu s drogami.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Z podrobného vyprávění vystupují živé portréty jednotlivých camorristů i barvité detaily jejich zločinů, které svým rozsahem a brutalitou překračují běžné hranice lidské představivosti.

Úspěšná prvotina světoznámého autora, který je od jejího vydání nucen žít pod policejní ochranou, se stala předlohou oceňovaného filmu i stejnojmenného seriálu.

Audioknihu čte Vasil Fridrich.

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