  • Čtvrtek 1. října 2026 Igor

Fascinující příběh klenotnické Dynastie Cartier. Audiokniha se 40% slevou

Autor:

Fotogalerie2

Dynastie Carter | foto: Tympanum

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Tři bratři proměnili skromný pařížský klenotnický obchod v globální ikonu luxusu. Nejen jejich osudy, ale také příběhy dalších generací slavného rodu Cartierových vypráví na základě dochovaných písemností pravnučka jednoho z nich. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu Dynastie Cartier se 40% slevou.

Odhalující příběh klenotnické dynastie, přesněji jejích čtyř generací, se táhne od dob francouzské revoluce až po sedmdesátá léta dvacátého století.

spisovatelka Francesca Cartier Brickell
Dynastie Carter
2 fotografie

V jeho centru stojí tři bratři Cartierové, jejichž mottem bylo „Nikdy nekopíruj, pouze tvoř“. Na počátku dvacátého století proslavili svou rodinnou firmu po celém světě díky svým jedinečným a vzájemně se doplňujícím talentům.

Louis, vizionářský designér, který vytvořil první pánské náramkové hodinky, aby pomohl svému příteli letci zjistit čas, aniž by musel sundat ruce z řídicích prvků svého letounu.

Pierre, mistr vyjednávání, který koupil newyorskou centrálu na Páté avenue za dvouřadý náhrdelník z přírodních perel.

Poskytuje internetový obchod Tympanum

Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.

A Jacques, světem cestující odborník na drahé kameny, jehož cesty do Indie zajistily společnosti Cartier přístup k nejlepším rubínům, smaragdům a safírům na světě, což inspirovalo vznik proslulých šperků Tutti Frutti.

Knihu napsala přímá potomkyně rodu. Francesca Cartier Brickell našla jednoho dne ve sklepě kufr plný písemností a rozhodla se, že sepíše historii své slavné rodiny. Na obsáhlém titulu pracovala dlouhých deset let, během kterých sbírala informace o historii rodu.

Audioknihu čte Martina Hudečková.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:

Očekávaná revoluce od Applu je tu. Vyhrajte skládací telefon iPhone Duo

Nesmrtelné hity Céline Dion ožijí v Česku. Získejte 30% slevu na velkolepou show

Utečte před sychravým podzimem. 10 tipů na luxusní wellness pobyty a termály

Vzdát se režimu, nebo mu čelit? Oceňovaná audiokniha Až ke křížku je nyní zdarma
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Ve škole se dějou věci

185 Kč 110 Kč
Koupit
-40 %

U potoka

369 Kč 218 Kč
Koupit
-40 %

Čas na počasí

300 Kč 147 Kč
Koupit
-51 %

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Inspiroval vraha hrůzný starobylý rituál? Audiokniha Bílé kosti s 40% slevou

Bílé kosti

Kriminální příběh Bílé kosti od Grahama Mastertona je jen pro otrlé povahy. Řádí v něm totiž vrah, který se zřejmě...

Dílo, které pobouřilo středověkou církev. Slavný Dekameron v e-knize zdarma

Dekameron

Dekameron, rozsáhlý soubor sta novel ze čtrnáctého století, je dodnes považován za jedno z nejvýznamnějších děl...

Opravdu znáte svou drahou polovičku? Thriller Krutá pravda v e-knize zdarma

Krutá pravda

Thriller britské spisovatelky Tiny Seskis pokládá znepokojivou otázku: Jak dobře znáte člověka, se kterým žijete? V...

Česká sci-fi o kolapsu světového řádu. Audiokniha Běsná zem se 40% slevou

Běsná zem

Co by se stalo, kdyby ve světě náhle přestala platit daná pravidla? Ve sci-fi románu Běsná zem od Petra Opršala...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde