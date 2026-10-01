Fascinující příběh klenotnické Dynastie Cartier. Audiokniha se 40% slevou

Odhalující příběh klenotnické dynastie, přesněji jejích čtyř generací, se táhne od dob francouzské revoluce až po sedmdesátá léta dvacátého století.
V jeho centru stojí tři bratři Cartierové, jejichž mottem bylo „Nikdy nekopíruj, pouze tvoř“. Na počátku dvacátého století proslavili svou rodinnou firmu po celém světě díky svým jedinečným a vzájemně se doplňujícím talentům.
Louis, vizionářský designér, který vytvořil první pánské náramkové hodinky, aby pomohl svému příteli letci zjistit čas, aniž by musel sundat ruce z řídicích prvků svého letounu.
Pierre, mistr vyjednávání, který koupil newyorskou centrálu na Páté avenue za dvouřadý náhrdelník z přírodních perel.
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A Jacques, světem cestující odborník na drahé kameny, jehož cesty do Indie zajistily společnosti Cartier přístup k nejlepším rubínům, smaragdům a safírům na světě, což inspirovalo vznik proslulých šperků Tutti Frutti.
Knihu napsala přímá potomkyně rodu. Francesca Cartier Brickell našla jednoho dne ve sklepě kufr plný písemností a rozhodla se, že sepíše historii své slavné rodiny. Na obsáhlém titulu pracovala dlouhých deset let, během kterých sbírala informace o historii rodu.
Audioknihu čte Martina Hudečková.