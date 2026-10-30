Manuel, Štefela, nebo někdo další? Atlet roku se blíží. Vyhrajte sportovní balíček

Hlasování odborníků, trenérů a novinářů je uzavřeno. Zůstala elitní desítka jmen, ze které vzejde nový vládce české královny sportu. Letošní ročník slibuje mimořádně napínavou podívanou – sezona 2026 totiž nepřinesla jednoho dominantního suveréna, ale hned několik historických milníků a přepisování národních i evropských tabulek.
Ženský útok na historické tabulky
O nejvýraznější mezinárodní úspěchy se letos postaraly ženy. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel ovládla halové mistrovství světa v polské Toruni a skvělou formu si přenesla i pod otevřené nebe, kde v prestižní Diamantové lize čtyřikrát vystoupala na stupně vítězů a hned pětkrát stlačila svůj čas pod magickou hranici padesáti vteřin.
Ze stejného halového šampionátu přivezla světový bronz tyčkařka Amálie Švábíková. Ta v zimě dvakrát posunula vlastní český halový rekord až na 476 centimetrů, než letní část sezony přerušila kvůli radostnému očekávání potomka. O obrovský rozruch se postarala také sprinterka Karolína Maňasová, která časem 11,01 sekundy vymazala z čela historických tabulek na stovce letitý zápis legendární Jarmily Kratochvílové. Skvělý rok na silnici i v maratonu pak prožila vytrvalkyně Tereza Hrochová, autorka dvou nových národních rekordů z Valencie.
Dravé mládí i drama o centimetry
Letošní elitní desítka ukazuje také obrovskou sílu nastupující generace. Překážkář Michal Rada opanoval juniorské mistrovství světa v americkém Eugene v novém evropském juniorském rekordu na 400 metrů překážek (48,59 s). Podobný kousek předvedl v hale čtvrtkař a dvoustovkař Tomáš Horák, který vedle evropských juniorských rekordů vybojoval i páté místo mezi dospělými na halovém MS, kde se stal vůbec nejmladším finalistou historie.
Mezi zkušenými oporami dělily české reprezentanty od evropských medailí v Birminghamu jen centimetry. Kladivář Volodymyr Myslyvčuk letos poprvé přehodil osmdesátimetrovou hranici (80,69 m) a na mistrovství Evropy mu k bronzu scházelo pouhých sedm centimetrů. Jen o dva centimetry dál měl k cennému kovu oštěpař Jakub Vadlejch, který navzdory zdravotním komplikacím vybojoval v Birminghamu páté místo a v úvodu roku ovládl zlatý mítink v Tokiu. Finálovou desítku uzavírají čtvrtý muž z halového MS v sedmiboji Vilém Stráský a výškař Jan Štefela, jenž letos v hale překonal laťku ve výšce 232 centimetrů a je obhájcem loňského vítezství.
Slavnostní večer připomene i talenty a trenéry
Kdo z této sestavy nakonec vystoupá nejvýše, se dozvíme v sobotu 7. listopadu. Slavnostní galavečer z pražského hotelu Ambassador – Zlatá Husa odvysílá v přímém přenosu stanice ČT 1 po 22. hodině.
Vedle hlavní kategorie budou tradičně oceněni také Objev roku, Junior roku a Trenér roku. Právě vedlejší kategorie nabízejí zajímavý pohled do historie ankety: ocenění pro nejlepšího trenéra se uděluje od roku 1997, ale dosud jej dokázaly získat pouze dvě ženy – Martina Blažková (2010) a Dana Jandová (2019). V juniorské kategorii pak drží unikátní primát výškařka Michaela Hrubá, které se jako jediné podařilo zvítězit třikrát v řadě v letech 2015 až 2017.
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Pro dva vylosované výherce jsme připravili bohatý sportovní balíček, ve kterém najdou:
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