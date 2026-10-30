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Manuel, Štefela, nebo někdo další? Atlet roku se blíží. Vyhrajte sportovní balíček

Autor:
  8:00
Atlet roku 2026

Atlet roku 2026 | foto: Český atletický svaz

Jakub Vadlejch
Amálie Švábíková
Vilém Stráský
Jan Štefela
13 fotografií

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Světové zlato z haly, překonání letitého rekordu Jarmily Kratochvílové nebo dravý nástup mladé generace. Letošní atletická sezona nabídla strhující příběhy a už v sobotu 7. listopadu poznáme na pražském galavečeru nového Atleta roku 2026. Předplatitelé iDNES Premium si mohou čekání na výsledky zpestřit soutěží o dva bohaté sportovní balíčky v hodnotě 2 000 Kč.

Hlasování odborníků, trenérů a novinářů je uzavřeno. Zůstala elitní desítka jmen, ze které vzejde nový vládce české královny sportu. Letošní ročník slibuje mimořádně napínavou podívanou – sezona 2026 totiž nepřinesla jednoho dominantního suveréna, ale hned několik historických milníků a přepisování národních i evropských tabulek.

Ženský útok na historické tabulky

O nejvýraznější mezinárodní úspěchy se letos postaraly ženy. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel ovládla halové mistrovství světa v polské Toruni a skvělou formu si přenesla i pod otevřené nebe, kde v prestižní Diamantové lize čtyřikrát vystoupala na stupně vítězů a hned pětkrát stlačila svůj čas pod magickou hranici padesáti vteřin.

Lurdes Gloria Manuel | foto: ČAS – Ondřej Plecháček

Karolína Maňasová | foto: ČAS – Jaroslav Svoboda

Ze stejného halového šampionátu přivezla světový bronz tyčkařka Amálie Švábíková. Ta v zimě dvakrát posunula vlastní český halový rekord až na 476 centimetrů, než letní část sezony přerušila kvůli radostnému očekávání potomka. O obrovský rozruch se postarala také sprinterka Karolína Maňasová, která časem 11,01 sekundy vymazala z čela historických tabulek na stovce letitý zápis legendární Jarmily Kratochvílové. Skvělý rok na silnici i v maratonu pak prožila vytrvalkyně Tereza Hrochová, autorka dvou nových národních rekordů z Valencie.

Dravé mládí i drama o centimetry

Letošní elitní desítka ukazuje také obrovskou sílu nastupující generace. Překážkář Michal Rada opanoval juniorské mistrovství světa v americkém Eugene v novém evropském juniorském rekordu na 400 metrů překážek (48,59 s). Podobný kousek předvedl v hale čtvrtkař a dvoustovkař Tomáš Horák, který vedle evropských juniorských rekordů vybojoval i páté místo mezi dospělými na halovém MS, kde se stal vůbec nejmladším finalistou historie.

Vilém Stráský | foto: ČAS – Jaroslav Svoboda

Mezi zkušenými oporami dělily české reprezentanty od evropských medailí v Birminghamu jen centimetry. Kladivář Volodymyr Myslyvčuk letos poprvé přehodil osmdesátimetrovou hranici (80,69 m) a na mistrovství Evropy mu k bronzu scházelo pouhých sedm centimetrů. Jen o dva centimetry dál měl k cennému kovu oštěpař Jakub Vadlejch, který navzdory zdravotním komplikacím vybojoval v Birminghamu páté místo a v úvodu roku ovládl zlatý mítink v Tokiu. Finálovou desítku uzavírají čtvrtý muž z halového MS v sedmiboji Vilém Stráský a výškař Jan Štefela, jenž letos v hale překonal laťku ve výšce 232 centimetrů a je obhájcem loňského vítezství.

Atlet roku 2026

Slavnostní večer připomene i talenty a trenéry

Kdo z této sestavy nakonec vystoupá nejvýše, se dozvíme v sobotu 7. listopadu. Slavnostní galavečer z pražského hotelu Ambassador – Zlatá Husa odvysílá v přímém přenosu stanice ČT 1 po 22. hodině.

Vedle hlavní kategorie budou tradičně oceněni také Objev roku, Junior roku a Trenér roku. Právě vedlejší kategorie nabízejí zajímavý pohled do historie ankety: ocenění pro nejlepšího trenéra se uděluje od roku 1997, ale dosud jej dokázaly získat pouze dvě ženy – Martina Blažková (2010) a Dana Jandová (2019). V juniorské kategorii pak drží unikátní primát výškařka Michaela Hrubá, které se jako jediné podařilo zvítězit třikrát v řadě v letech 2015 až 2017.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Pro dva vylosované výherce jsme připravili bohatý sportovní balíček, ve kterém najdou:

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Sportovní balíček k Atletu roku 2026

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Ceny do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Český atletický svaz.

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