Jak čelí Aristokratka v Československu šedi socialismu? Audiokniha s 40% slevou

Sedmý díl populární série Aristokratka Evžena Bočka se odehrává v osmdesátých letech minulého století. Do děje se tedy promítá život v socialismu, oblíbené postavy si přesto se všemi trampotami snaží poradit s humorem. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Aristokratka v Československu

Evžen Boček
Příběh trojlístku hlavních postav se začíná psát na počátku léta 1983. I tentokrát ho vypráví Marie III., přestože se sama přistěhovala na Kostku až v prosinci 1996, kdy její hraběcí rodina dostala zámek už popáté zpátky.

Zatím ho však stále drží komunisté. Nervy vyhořelého kastelána Josefa, tehdy ještě v mladším vydání, jsou jako kdykoliv později na pochodu, jelikož cenná historická památka se má po rekonstrukci znovu otevřít muflonům.

Z paní Tiché, místní kuchařky a uklízečky, už v té době padají trefná moudra a nechybí ani toho času vojín (nyní již v záloze), občanským jménem Pavel Krása alias zahradník pan Spock, jehož hypochondrické znalosti exotických a dost možná neexistujících chorob jsou už tenkrát alarmující.

Další díly ze série Aristokratka si pořídíte zde

Další osvěžení do šedi reálného socialismu vnesou vykutálení režimní funkcionáři, módní návrhářka Mišel, kadeřnice a občasná pánská společnice Niki a také přípravy na zásadní zlom v životě Heleny Vondráčkové, který se zároveň stane „největší historickou událostí ve dvacátém století“...

Aristokratka v Československu je sedmým dílem čtenářsky oblíbené humoristické série, kterou napsal Evžen Boček. Ten už od počátku devadesátých let pracuje jako kastelán milotického zámku.

Svůj knižní debut Deník kastelána vydal v roce 1989, až Poslední aristokratka z roku 2012 se však stala opravdovým bestsellerem. Podle románu natočil Jiří Vejdělek v roce 2019 úspěšný stejnojmenný film. O pět let později následovala filmová podoba pokračování Aristokratka ve varu.

Audioknihu čte Veronika Khek Kubařová.

Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Pražský slabikář: Od Kafky k Havlovi a zpět

369 Kč 221 Kč
Koupit
-40 %

Zbabělci

397 Kč 238 Kč
Koupit
-40 %

Neopouštěj mě

377 Kč 226 Kč
Koupit
-40 %

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Dyk a Prachař s hosty chystají velkou akci Nedvědi 27 v O2 areně. Vstupenky dříve zde

Nedvědi 27 a hosté v O2 areně

Legendární písně bratří Nedvědů ožijí v největší české hale. Vojtěch Dyk a Jakub Prachař připravují v O2 areně unikátní...

Vyhrajte rodinné vstupenky do Zoo Praha a vydejte se za vzácnými druhy zvířat

Zoo Praha hýří barvami

Příroda hraje všemi barvami a Zoo Praha vás zve na fascinující výpravu za těmi nejpestřejšími druhy. Zjistěte na...

