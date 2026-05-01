Jak čelí Aristokratka v Československu šedi socialismu? Audiokniha s 40% slevou

Příběh trojlístku hlavních postav se začíná psát na počátku léta 1983. I tentokrát ho vypráví Marie III., přestože se sama přistěhovala na Kostku až v prosinci 1996, kdy její hraběcí rodina dostala zámek už popáté zpátky.
Zatím ho však stále drží komunisté. Nervy vyhořelého kastelána Josefa, tehdy ještě v mladším vydání, jsou jako kdykoliv později na pochodu, jelikož cenná historická památka se má po rekonstrukci znovu otevřít muflonům.
Z paní Tiché, místní kuchařky a uklízečky, už v té době padají trefná moudra a nechybí ani toho času vojín (nyní již v záloze), občanským jménem Pavel Krása alias zahradník pan Spock, jehož hypochondrické znalosti exotických a dost možná neexistujících chorob jsou už tenkrát alarmující.
Další osvěžení do šedi reálného socialismu vnesou vykutálení režimní funkcionáři, módní návrhářka Mišel, kadeřnice a občasná pánská společnice Niki a také přípravy na zásadní zlom v životě Heleny Vondráčkové, který se zároveň stane „největší historickou událostí ve dvacátém století“...
Aristokratka v Československu je sedmým dílem čtenářsky oblíbené humoristické série, kterou napsal Evžen Boček. Ten už od počátku devadesátých let pracuje jako kastelán milotického zámku.
Svůj knižní debut Deník kastelána vydal v roce 1989, až Poslední aristokratka z roku 2012 se však stala opravdovým bestsellerem. Podle románu natočil Jiří Vejdělek v roce 2019 úspěšný stejnojmenný film. O pět let později následovala filmová podoba pokračování Aristokratka ve varu.
Audioknihu čte Veronika Khek Kubařová.