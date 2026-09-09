Dlouhé roky spekulací a čekání jsou u konce. Zatímco konkurence své ohebné telefony už nějaký čas prodává, Apple si dal načas, aby technologii dotáhl k naprosté dokonalosti. Vše nasvědčuje tomu, že hlavní hvězdou dnešního večerního eventu „Surprise and Shine“ nebude jen tradiční omlazená řada, ale především zcela nový prémiový model.
Ten má vůbec poprvé spojit výhody kompaktního smartphonu a menšího tabletu do jednoho elegantního zařízení, u kterého se očekává doslova astronomická cenovka. Podle odhadů expertů půjde o nejdražší iPhone v historii, jehož cena by se u nejvyšších paměťových variant mohla vyšplhat v přepočtu až k pětasedmdesáti tisícům korun.
Knižní design, titan a dva špičkové displeje
Podle dlouhodobých a velmi přesných úniků vsadí iPhone Ultra na rozevírací design knižního typu. V zavřeném stavu nabídne vnější OLED displej s úhlopříčkou 5,5 palce, který bude o něco širší než u běžných modelů. Skutečné technologické kouzlo se ale odehraje až po jeho rozevření. Uvnitř se bude skrývat obří 7,8palcový panel s technologií ProMotion a plynulou obnovovací frekvencí 120 Hz. Svými proporcemi tak vnitřní obrazovka silně připomene oblíbený iPad mini.
Apple si dal podle všeho extrémně záležet na celkové odolnosti i precizním zpracování. Tělo bude chráněno prémiovým titanovým rámečkem a o ohyb se postará speciální pant z tekutého kovu. Právě ten má zajistit, že středový přehyb displeje bude téměř neviditelný, nebo minimálně výrazně potlačený oproti současné konkurenci. V rozloženém stavu má navíc telefon měřit na tloušťku pouhých 4,5 milimetru, což z něj udělá absolutní unikát.
Návrat Touch ID a obří výkon pro multitasking
Extrémně tenký profil si však vybral i jednu zajímavou technologickou daň. Kvůli nedostatku místa se inženýrům údajně nepodařilo do tak úzkého rámu integrovat komplexní senzory pro skenování obličeje. Apple proto u tohoto modelu vrací do hry populární čtečku otisků prstů Touch ID, která najde své nové místo přímo v zamykacím tlačítku na boku přístroje. O přísun energie se pak postará bezdrátové nabíjení MagSafe, které i přes netradiční skládací konstrukci ve výbavě chybět nebude.
Srdcem celého zařízení se stane supervýkonný čip A20 Pro vyrobený pokročilou 2nanometrovou technologií, jemuž bude sekundovat velkorysých 12 GB operační paměti a bleskově rychlý 5G modem. Tento obří výpočetní výkon najde uplatnění především díky novému operačnímu systému iOS 27. Ten u modelu Ultra přinese zcela nové možnosti práce, včetně pokročilého multitaskingu, zobrazení dvou aplikací vedle sebe či jednoduchého přetahování obsahu napříč obrazovkou, přesně jak to znají uživatelé iPadů. Na zadní straně pak nebude chybět špičková fotografická soustava skládající se z 48megapixelového hlavního snímače a ultraširokoúhlého objektivu se stejným rozlišením.
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