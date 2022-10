Nedostupné iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max pro členy iDNES Premium. Vyhrajte je!

Vzhledově vypadá nová řada telefonů od Apple velice podobně, jako telefony představené před rokem, ale uvnitř je to, co se počítá. Co se týče vzhledu, výrazným rozdílem u Pro verzí je výřez v displeji na přední kameru a Face ID, které vám odemkne telefon po rozeznání obličeje. Výřez je menší a dynamický, dají se z něj ovládat různé prvky telefonu a více zapadne do celkového designu.

Displej samotný také doznal několika změn. Světelnost dokáže dosahovat jasu 2000 nitů a Apple poprvé představil funkci always-on displeje, který vám na telefonu ukazuje údaje, i když je vypnutý a neubírá to na výkonu baterie.

Všechno pohání nový procesor Apple A16 Bionic, který je výrazně rychlejší než jakékoli procesory konkurence a navíc má i rekordně nízkou spotřebu energie.

Zajímavými novinkami v Pro verzi telefonu iPhone 14 je také fotoaparát. Hlavní foťák má nyní rozlišení 48 megapixelů a o něco větší čip. Nechybí optický dvojitý zoom, trojitý zoom je tvořen výřezem ze 48 megapixelové fotografie. Inovovaný širokoúhlý foťák má 12 megapixelů.

