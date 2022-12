Nestárnoucí audiokniha pro mládež: Anne ze Zeleného domu s 40% slevou

Zrzavé, pihovaté, hubené, copaté a upovídané děvčátko jménem Anne přijíždí na nádraží v Bright Riveru na kanadském Ostrově prince Edwarda. Co ji tady asi čeká?

Dvojice stárnoucích sourozenců, kteří se rozhodli, že k sobě vezmou osiřelého chlapce ze sirotčince, aby jim vypomáhal na farmě. Jenže dorazila holka. Natěšená, neústupná dívčina s hlavou plnou barvitých představ o tom, co si pro ni budoucnost přichystala.

Podaří se jí přesvědčit plachého Matthewa a praktickou Marillu, aby si ji v Zeleném domě přece jenom nechali? Anne totiž umí svými způsoby „co na srdci to na jazyku“ a tendencí nořit se do snění v nejnevhodnějších okamžicích způsobit nečekané trable, avšak svými trampotami často rozveselí i ty nejzatvrzelejší mrzouty.

Bystrou myslí, přímým jednáním a bujnou fantazií dokáže Anne změnit nejen svoje pěstouny, ale celou vesničku Avonlea. Ta může být s trochou imaginace tím nejkouzelnějším místem pod sluncem.

Anne ze Zeleného domu je nejslavnějším románem od kanadské autorky Lucy Maud Montgomery, která tvořila v první polovině dvacátého století. Kniha se dočkala i divadelních, seriálových a filmových adaptací. Mezi poslední verze patří televizní film Anne Of Green Gables z roku 2016 a série z dílny Netflixu nazvaná Anne with an E.

Audioknihu čte Klára Sedláčková Oltová.