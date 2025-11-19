Předloha slavné Angeliky v audioknize. Získejte první díl se 40% slevou

Kdo by neznal slavné filmy o krásné a osudem zkoušené Angelice? Jejich předlohou byla knižní série francouzské spisovatelky Anne Golon.
Ač někteří toto dílo považují za klasickou červenou knihovnu, propracované historické romány přinášejí spoustu detailů o životě ve Francii v sedmnáctém století založených na pečlivých výzkumech v archivech, které autorka prováděla společně se svým mužem Sergem.
Zápletka prvního dílu je dramatická. Angelika miluje venkovana Nicholase, který však v den jejich svatby zabije správce a musí uprchnout, Angeliku obviní z čarodějnictví a odklidí do kláštera.
Její jedinou možností dostat se ven je sňatek s bohatým a tajemným hrabětem de Peyrac. Jejich manželské štěstí ale netrvá dlouho, hrabě je obviněn z intrik proti králi a bojuje o holý život.
Poskytuje internetový obchod Tympanum
Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.
Ve slavné filmové sérii ze šedesátých let si hlavní roli Angeliky zahrála půvabná Michèle Mercier, jako její muž Joffrey se představil Robert Hossein.
Z českého dabingu pak k divákům jako nezlomná hlavní hrdinka promlouvala svých charakteristickým hlasem Libuše Švormová, která měla po boku Josefa Langmilera a poté Vladimíra Brabce.
Audioknihu čte Tereza Dočkalová.