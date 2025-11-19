Předloha slavné Angeliky v audioknize. Získejte první díl se 40% slevou

  • Středa 19. listopadu 2025 Alžběta

Příběhy statečné Angeliky, jejíž krása nedala spát mnoha mužům, se díky filmům s Michèle Mercier v hlavní roli zařadily k naprostým klasikám. Původní knižní předlohu napsala Anne Golon. Uživatelé iDNES Premium mohou první díl Angelika - markýza andělů získat v podobě audioknihy se 40% slevou.

Angelika - Markýza andělů

Angelika - Markýza andělů | foto: Tympanum

Michele Mercierová coby Angelika a Robert Hossein představitel Joffreye de...
Claude Giraud a Michele Mercierová ve filmu Báječná Angelika (1965)
Angelika - Markýza andělů
Michele Mercierová coby Angelika a Robert Hossein představitel Joffreye de...
7 fotografií

Kdo by neznal slavné filmy o krásné a osudem zkoušené Angelice? Jejich předlohou byla knižní série francouzské spisovatelky Anne Golon.

Ač někteří toto dílo považují za klasickou červenou knihovnu, propracované historické romány přinášejí spoustu detailů o životě ve Francii v sedmnáctém století založených na pečlivých výzkumech v archivech, které autorka prováděla společně se svým mužem Sergem.

Zápletka prvního dílu je dramatická. Angelika miluje venkovana Nicholase, který však v den jejich svatby zabije správce a musí uprchnout, Angeliku obviní z čarodějnictví a odklidí do kláštera.

Její jedinou možností dostat se ven je sňatek s bohatým a tajemným hrabětem de Peyrac. Jejich manželské štěstí ale netrvá dlouho, hrabě je obviněn z intrik proti králi a bojuje o holý život.

Ve slavné filmové sérii ze šedesátých let si hlavní roli Angeliky zahrála půvabná Michèle Mercier, jako její muž Joffrey se představil Robert Hossein.

Z českého dabingu pak k divákům jako nezlomná hlavní hrdinka promlouvala svých charakteristickým hlasem Libuše Švormová, která měla po boku Josefa Langmilera a poté Vladimíra Brabce.

Audioknihu čte Tereza Dočkalová.

