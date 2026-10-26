Andrea Bocelli oslaví v Praze 30 let alba Romanza. Kupte si vstupenky přednostně

Přednostní nákup pro předplatitele iDNES Premium začne ve středu 28. října 2026 v 10 hodin. Prodej pro širokou veřejnost se otevře v pátek 30. října v 10 hodin. Díky předplatnému si tak lze vybrat ta nejlepší místa na Bocelliho pražský koncert s dvoudenním předstihem.
Zajistit si lístky v předstihu se v případě italského maestra rozhodně vyplatí. České publikum má jeho sametový tenor mimořádně v oblibě – při své poslední návštěvě dokázal pražskou O2 arenu během krátké doby vyprodat hned dvakrát po sobě. Tentokrát do české metropole dorazí se speciálním programem, kterým připomene třicet let od vydání svého přelomového alba Romanza.
Oslava přelomového alba
Právě z nahrávky Romanza pochází i jeho vůbec nejslavnější skladba Con te partirò, známá z duetu s britskou sopranistkou Sarah Brightmanovou také pod anglickým názvem Time To Say Goodbye. Když píseň v roce 1996 společně zazpívali naživo, sledovalo přenos u obrazovek 21 milionů diváků. Skladba se okamžitě zařadila mezi nejrychleji prodávané singly hudební historie a dodnes patří k absolutním vrcholům každého Bocelliho koncertu.
Z operních jevišť do velkých arén
Cesta nevidomého pěvce z Toskánska na světový hudební Olymp odstartovala už na počátku devadesátých let díky spolupráci s legendárním Lucianem Pavarottim. Od té doby prodal Andrea Bocelli bezmála 90 milionů alb a jeho nahrávky nasbíraly na digitálních platformách přes 25 miliard přehrání.
Během tří dekád na scéně získal řadu prestižních ocenění včetně Zlatého glóbu, sedmi cen Classical BRIT Awards a sedmi World Music Awards, šestkrát byl nominován na Grammy a má i vlastní hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
Jako uznávaný velvyslanec italské kultury zpíval v nejslavnějších operních domech a halách světa, vystupoval před čtyřmi americkými prezidenty, třemi papeži i britskou královskou rodinou. Vedle hudby se navíc od roku 2011 intenzivně věnuje filantropii prostřednictvím své nadace Andrea Bocelli Foundation, která pomáhá lidem a komunitám v těžkých životních situacích po celém světě.