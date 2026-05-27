Vyhrajte vstupenky na krále valčíků Andrého Rieu. Rychlosoutěž pro členy iDNES Premium

Autor:
Světoznámý houslista, dirigent a showman André Rieu se vrací do Česka. V pátek 29. května 2026 vystoupí se svým Johann Strauss Orchestrem v pražské O2 areně. Předplatitelé iDNES Premium mají jedinečnou šanci vyhrát vstupenky na koncert.

Houslista André Rieu v O2 areně

Houslista André Rieu v O2 areně | foto: Bestsport

André Rieu patří mezi nejúspěšnější světové umělce současnosti – prodal přes 40 milionů alb a každoročně jeho koncerty navštíví více než 700 000 fanoušků po celém světě. Jeho vystoupení jsou vyprodaná od Chile po Abú Dhabí. Sám Rieu cestuje s více než 100členným týmem, včetně šéfkuchařů, lékaře a osobního trenéra. Na sociálních sítích má přes 22 milionů sledujících a na Spotify si jeho hudbu měsíčně poslechne více než 2,1 milionu posluchačů.

„Praha je nádherné město s vřelým publikem. Těším se, až se opět postavím na pódium a skrze hudbu se dotknu srdcí českých fanoušků,“ říká André Rieu.

Fanoušci se mohou těšit na romantický a pestrý program složený z operních árií, filmové hudby, muzikálů, šlágrů, evergreenů i veselých valčíků. Rieuovy koncerty jsou jedinečným zážitkem nejen díky hudbě, ale i jeho charismatickému vystupování, působivé výpravě, nádherným kostýmům a efektní světelné show, která nadchne publikum všech generací.

Aktuální album „The Sound of Heaven“ opět potvrzuje Rieuovu schopnost propojit klasiku s populární hudbou – od Händela přes Pucciniho a ABBA až po Johna Williamse.

Pravidelně vyprodaná O2 arena ho miluje. Vstupenky dříve na koncert Andrého Rieu 2027

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, vyhrát můžete po dvou vstupenkách na páteční koncert.

Losovat budeme dva výherce.

