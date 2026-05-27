Vstupenky dříve na koncert Andrého Rieu 2027

Světoznámý houslista a dirigent André Rieu nevynechá Prahu ani v roce 2027. Se svým šedesátičlenným Johann Strauss Orchestra vystoupí 8. května v O2 areně. Jeho velkolepé koncerty bývají pravidelně vyprodané. Předplatitelé iDNES Premium si proto mohou zajistit ta nejlepší místa v exkluzivním předprodeji o dva dny dříve.

André Rieu bude v O2 areně i v roce 2027 | foto: Bestsport

Nizozemský fenomén, který dokázal z klasické hudby udělat celosvětovou senzaci, se do České republiky vrací pravidelně a mimořádně rád. A není divu, jeho pražské zastávky se vždy těší obrovskému zájmu a O2 arena bývá pokaždé zaplněná do posledního místa. Další velkolepá show je naplánována na sobotu 8. května 2027.

Zatímco do běžného veřejného prodeje zamíří vstupenky až v pátek 29. května ve 12:00, členové iDNES Premium mají jedinečnou výhodu. Exkluzivní přednostní nákup, díky kterému mohou vybírat z těch nejlepších míst v hale, pro ně startuje už ve středu 27. května ve 12:00.

Pompézní show, humor a obří orchestr

Koncerty Andrého Rieu se od běžných vystoupení klasické hudby diametrálně liší. Návštěvníky čeká okouzlující a zábavný program, který suverénně mísí operu, muzikálové hity, filmové melodie a samozřejmě tradiční valčíky, jež Krále valčíku proslavily.

To vše za doprovodu šedesátičlenného Johann Strauss Orchestra, vůbec největšího soukromého orchestru na světě, který Rieu založil v roce 1987 a dnes v něm sdružuje hudebníky z více než osmnácti zemí. Každé turné navíc cestuje s vlastní ohromující scénou, úchvatnými kostýmy i celým technickým týmem. Nezapomenutelné večery tak doplňují působivé světelné efekty a pořádná dávka humoru, která mnohdy vrcholí společnou oslavou s publikem.

Hvězda s miliardou zhlédnutí

Fakt, že se málokterému umělci podařilo propojit svět klasické a populární hudby tak úspěšně, dokládají i samotná čísla. André Rieu prodal více než 40 milionů alb a ročně jeho koncerty navštíví přes 700 tisíc diváků. Jeho popularita strmě roste i v online prostoru, kde ho na sociálních sítích sleduje přes 22 milionů fanoušků a videa na jeho YouTube kanálu již překonala hranici jedné miliardy zhlédnutí.

