Nizozemský fenomén, který dokázal z klasické hudby udělat celosvětovou senzaci, se do České republiky vrací pravidelně a mimořádně rád. A není divu, jeho pražské zastávky se vždy těší obrovskému zájmu a O2 arena bývá pokaždé zaplněná do posledního místa. Další velkolepá show je naplánována na sobotu 8. května 2027.
Pompézní show, humor a obří orchestr
Koncerty Andrého Rieu se od běžných vystoupení klasické hudby diametrálně liší. Návštěvníky čeká okouzlující a zábavný program, který suverénně mísí operu, muzikálové hity, filmové melodie a samozřejmě tradiční valčíky, jež Krále valčíku proslavily.
To vše za doprovodu šedesátičlenného Johann Strauss Orchestra, vůbec největšího soukromého orchestru na světě, který Rieu založil v roce 1987 a dnes v něm sdružuje hudebníky z více než osmnácti zemí. Každé turné navíc cestuje s vlastní ohromující scénou, úchvatnými kostýmy i celým technickým týmem. Nezapomenutelné večery tak doplňují působivé světelné efekty a pořádná dávka humoru, která mnohdy vrcholí společnou oslavou s publikem.
Hvězda s miliardou zhlédnutí
Fakt, že se málokterému umělci podařilo propojit svět klasické a populární hudby tak úspěšně, dokládají i samotná čísla. André Rieu prodal více než 40 milionů alb a ročně jeho koncerty navštíví přes 700 tisíc diváků. Jeho popularita strmě roste i v online prostoru, kde ho na sociálních sítích sleduje přes 22 milionů fanoušků a videa na jeho YouTube kanálu již překonala hranici jedné miliardy zhlédnutí.