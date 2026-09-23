Když se dokonalý život začne hroutit. Audiokniha Americká idyla zdarma

V očích Nathana Zuckermanna, který nás jako alter ego provází literárním světem Philipa Rothe, byl Seymour Levov vtělením čítankového ideálu amerického středoškoláka.
Židovský čahoun s nordickými rysy a neskutečným nadáním pro sport, jemuž se přezdívalo „Švéd“, byl pro mnohého souvěrce vzorem toho, kam by v „zemi neomezených možností“ měla dospět asimilace jejich etnika. Coby dědic rukavičkářského impéria panovačného, zato přičinlivého otce měl Seymour vše, nač jen může středostavovský synek v poválečné konjunktuře pomyslet.
Za sklem vystavoval ceny za rekordní homeruny a touchdowny, za ženu měl Miss státu a před sebou odhodlání pokračovat v řemesle předků, až se pro místní komunitu stal čímsi, čím byl pro celý národ Kennedy.
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Světe, nediv se, že něco skřípe! Na třídním srazu po x letech, kde Nathanovo pátrání začíná, vychází najevo, že ani se Švédem život nejednal v rukavičkách... Kde se stala chyba a nakolik za to může jeho nezdárná dcera?
Jeden z nejslavnějších románů neúprosného kronikáře americké morálky Philipa Rotha se dočkal i své filmové podoby. Stejně pojmenovaný snímek natočil jako svůj režijní debut v roce 2016 Ewan McGregor. V hlavní roli se představil on sám a důležitou ženskou úlohu svěřil Dakotě Fanning.
Audioknihu čte Pavel Soukup.