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Když se dokonalý život začne hroutit. Audiokniha Americká idyla zdarma

Autor:
  5:50
Americká idyla

Americká idyla | foto: OneHotBook

Philip Roth
Philip Roth a Milan Kundera
Americký spisovatel Philip Roth získal v roce 2011 od prezidenta Baracka Obamy...
Americký spisovatel Philip Roth na snímku z roku 2008
7 fotografií

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Román Americká idyla Philipa Rotha patří k nejvýznamnějším dílům tohoto osobitého autora. V roce 1998 za něj získal Pulitzerovu cenu za beletrii. Příběh zachycuje, že i zdánlivě perfektně připravený život se může sesypat jako domeček z karet. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

V očích Nathana Zuckermanna, který nás jako alter ego provází literárním světem Philipa Rothe, byl Seymour Levov vtělením čítankového ideálu amerického středoškoláka.

Židovský čahoun s nordickými rysy a neskutečným nadáním pro sport, jemuž se přezdívalo „Švéd“, byl pro mnohého souvěrce vzorem toho, kam by v „zemi neomezených možností“ měla dospět asimilace jejich etnika. Coby dědic rukavičkářského impéria panovačného, zato přičinlivého otce měl Seymour vše, nač jen může středostavovský synek v poválečné konjunktuře pomyslet.

Za sklem vystavoval ceny za rekordní homeruny a touchdowny, za ženu měl Miss státu a před sebou odhodlání pokračovat v řemesle předků, až se pro místní komunitu stal čímsi, čím byl pro celý národ Kennedy.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Světe, nediv se, že něco skřípe! Na třídním srazu po x letech, kde Nathanovo pátrání začíná, vychází najevo, že ani se Švédem život nejednal v rukavičkách... Kde se stala chyba a nakolik za to může jeho nezdárná dcera?

Jeden z nejslavnějších románů neúprosného kronikáře americké morálky Philipa Rotha se dočkal i své filmové podoby. Stejně pojmenovaný snímek natočil jako svůj režijní debut v roce 2016 Ewan McGregor. V hlavní roli se představil on sám a důležitou ženskou úlohu svěřil Dakotě Fanning.

Audioknihu čte Pavel Soukup.

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