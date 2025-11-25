Ušetřete za dárky k Vánocům. AlzaPlus+ na rok k čtvrtletnímu iDNES Premium

  • Úterý 25. listopadu 2025 Kateřina

Období shánění vánočních dárků je v plném proudu a letos může být o něco jednodušší. Noví předplatitelé iDNES Premium, kteří si pořídí tříměsíční tarif za 149 Kč, získají roční členství v AlzaPlus+, běžně prodávané za 299 Kč. V praxi tak zaplatí méně, než stojí samotná služba, a navíc získají i tříměsíční přístup k iDNES Premium.

Služba AlzaPlus+

AlzaPlus+ umožňuje nakupovat na Alza.cz s doručením zdarma do AlzaBoxů, na pobočky Alzy a dalších výdejních míst po celé republice. Týká se to širokého sortimentu – od drogerie, hraček a krmiva pro mazlíčky až po elektroniku. Doprava zdarma navíc není omezena minimální výší objednávky ani počtem nákupů, takže ji lze využívat opakovaně během celého roku.

Stačí objednat do půlnoci a už ráno můžete zásilku vyzvednout v jednom z nonstop AlzaBoxů nebo na partnerských výdejních místech, jako je Zásilkovna, PPL Parcel Shop či DPD Pickup. Díky tomu může být nákup vánočních dárků nebo běžných potřeb výrazně pohodlnější.

Členové AlzaPlus+ mají také přístup k vybraným slevám na zboží z e-shopu. Průměrně dosahují okolo 22 %, občas se ale objeví i nabídky s ještě výraznějším zvýhodněním. Za dva roky existence ušetřili zákazníci na dopravě více než půl miliardy korun, což potvrzuje, že služba má při pravidelném nakupování reálný přínos.

Jak získám roční členství v AlzaPlus+ zdarma?

  • Musíte mít nové tříměsíční nebo roční předplatné v iDNES Premium. Kód je potřeba si vybrat do 5 dní od vzniku nového předplatného.
  • Po otevření zlatého tlačítka se vám zobrazí kód, který si zkopírujte
  • Pokračujte dalším tlačítkem na eshop alza.cz
  • Pokud nejste přihlášeni, přihlaste se do své Alza registrace
  • Klikněte na ikonu košíku (vpravo nahoře) a klikněte na tlačítko „Využít slevový / dárkový poukaz“
  • Sem kód zkopírujte a klikněte na „Vložit“
  • Cena ročního členství v AlzaPlus+ bude 0 Kč
  • Dokončete objednávku. Členství se po roce automaticky obnovuje, pokud bylo zaplaceno kartou nebo jiným způsobem. Alza.cz vám oznámí e-mailem, že členství končí, abyste ho mohli buď zrušit nebo akceptovat prodloužení.

Nabídka platí do vyčerpání kódů. Jejich platnost je do 31. 1. 2026.

