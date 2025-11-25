Ušetřete za dárky k Vánocům. AlzaPlus+ na rok k čtvrtletnímu iDNES Premium

AlzaPlus+ umožňuje nakupovat na Alza.cz s doručením zdarma do AlzaBoxů, na pobočky Alzy a dalších výdejních míst po celé republice. Týká se to širokého sortimentu – od drogerie, hraček a krmiva pro mazlíčky až po elektroniku. Doprava zdarma navíc není omezena minimální výší objednávky ani počtem nákupů, takže ji lze využívat opakovaně během celého roku.
Stačí objednat do půlnoci a už ráno můžete zásilku vyzvednout v jednom z nonstop AlzaBoxů nebo na partnerských výdejních místech, jako je Zásilkovna, PPL Parcel Shop či DPD Pickup. Díky tomu může být nákup vánočních dárků nebo běžných potřeb výrazně pohodlnější.
Členové AlzaPlus+ mají také přístup k vybraným slevám na zboží z e-shopu. Průměrně dosahují okolo 22 %, občas se ale objeví i nabídky s ještě výraznějším zvýhodněním. Za dva roky existence ušetřili zákazníci na dopravě více než půl miliardy korun, což potvrzuje, že služba má při pravidelném nakupování reálný přínos.
Výhodu poskytuje Alza.cz.