Jak ušetřit tisíce korun za dopravu. Získejte dopravu z Alza.cz zadarmo

Všichni noví roční předplatitelé iDNES Premium, tedy i ti, kteří přejdou na roční členství z měsíčního nebo čtvrtletního, případně při prodloužení ročního členství o další období, získají přístup ke službě AlzaPlus+ na 12 měsíců zdarma.

Ta umožňuje nakupovat na e-shopu Alza.cz s doručením zdarma do AlzaBoxů, na pobočky Alzy a dalších více než 20 tisíc výdejních míst. Kromě toho lze pak získat přístup i k exkluzivním slevám na známém e-shopu.

1 Zákazníci ušetřili na dopravě už přes půl miliardy korun

Alza.cz uvedla, že za dva roky existence služby AlzaPlus+ ušetřili díky ní zákazníci na dopravě přes půl miliardy korun. V květnu tohoto roku to bylo konkrétně 528 569 430 Kč.

Při průměrné ceně 59 Kč za doručení tak zákazníkovi stačí udělat 5 nákupů za rok, aby se mu AlzaPlus+ vyplatilo. Většinou jich udělají mnohem víc a aplikace vám i neustále ukazuje, kolik kdo aktuálně na dopravě ušetřil. Za rok to obvykle bývají tisíce ušetřených korun.

Ostatně, nakupovat na e-shopu Alza.cz nenabízí pouze široký sortiment elektroniky, ale také drogerii, hračky, potraviny nebo sportovní vybavení a mnohé další položky.

2 Velké i malé objednávky, vše je zdarma

Doručení zdarma s členstvím AlzaPlus+ platí na malé objednávky i objemné zboží klidně každý den. „Na e-shopu si zákazník objedná pohodlně online, následně si zboží vyzvednete například v jednom z AlzaBoxů, kterých už máme po celé České republice, na Slovensku a v Maďarsku více než 2 700. Nemusí se vázat na žádný čas, jsou otevřené 24 hodin 7 dní v týdnu,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.

„Zákazník si tedy může objednat i v sobotu večer a zboží najde v AlzaBoxu už v neděli ráno. Do AlzaBoxů totiž doručujeme i o víkendech,“ upozorňuje Petr Bena a dodává, že členové AlzaPlus+ napříč všemi trhy nejčastěji volí doručení právě do AlzaBoxů.

3 Přes 25 tisíc výdejních míst k dispozici

Doručení zdarma platí na Alza pobočky, kterých je přes 45 po celém Česku, dále do AlzaBoxů, kterých najdete více než 1800, do AlzaPointů, kterých je přes 50, ale také do míst, kde operuje Zásilkovna, PPL Parcel Shop, DPD Pickup nebo Balík na poštu a do Balíkovny, kterých je v součtu téměř 25 tisíc.

4 K doručení zdarma přibyly slevy v aplikaci

Novinkou členství v AlzaPlus+ jsou kromě doručení zdarma také exkluzivní slevy pro členy v aplikaci Alza. Průměrná výše slevy je 22 %. Nárazově však Alza pořádá i akce, kdy mají lidé možnost pořídit zboží až s 50% slevou.

Výhodu poskytuje Alza.cz.

Jak získám roční členství v AlzaPlus+ zdarma? Musíte mít nové roční členství v iDNES Premium . Pokud vám bude končit, musíte si jej prodloužit.

. Pokud vám bude končit, musíte si jej prodloužit. Po otevření zlatého tlačítka se vám zobrazí kód, který si zkopírujte

Pokračujte dalším tlačítkem na eshop alza.cz

na eshop alza.cz Pokud nejste přihlášeni, přihlaste se do své Alza registrace

Klikněte na ikonu košíku (vpravo nahoře) a klikněte na tlačítko „Využít slevový / dárkový poukaz“

Sem kód zkopírujte a klikněte na „Vložit“

Cena ročního členství v AlzaPlus+ bude 1 Kč

Dokončete objednávku. Členství se po roce automaticky obnovuje, pokud bylo zaplaceno kartou nebo jiným způsobem. Alza.cz vám oznámí e-mailem, že členství končí, abyste ho mohli buď zrušit nebo akceptovat prodloužení.