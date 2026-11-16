Vánoční nákupy bez placení dopravy. AlzaPlus+ jako dárek k ročnímu iDNES Premium

Stavebnice pro děti, kniha pro rodiče a nakonec baterie do hračky, která bez nich pod stromečkem neožije. Vánoční nákupy málokdy skončí jedinou objednávkou. Právě u menších nákupů přitom může doprava tvořit znatelnou část ceny. S AlzaPlus+ lze vhodné zboží objednávat postupně, aniž by se za každou zásilku znovu platilo dopravné.
V rámci nabídky k novému ročnímu iDNES Premium lze získat členství AlzaPlus+ na 12 měsíců za 1 Kč. Výhoda tak poslouží při nákupu vánočních dárků i při běžných objednávkách v průběhu dalšího roku.
I malá objednávka bez dopravného
AlzaPlus+ nemá stanovenou minimální hodnotu objednávky ani omezený počet nákupů. Když je dárek vybraný, může putovat rovnou do výdejního místa. A pokud se později ukáže, že k němu chybí příslušenství, lze je objednat zvlášť, opět bez dopravného.
Výhoda se vztahuje na zboží, které lze doručit do AlzaBoxu, na pobočku Alzy nebo na některé ze zapojených výdejních míst. Konkrétní možnosti se zobrazují v košíku. Doručení na adresu ani doplňkové placené služby, například dobírka, nejsou součástí výhody.
Členství využitelné i po Vánocích
Po svátcích se stejná výhoda hodí třeba při nákupu drogerie, krmiva pro domácí mazlíčky nebo vybavení na sport. U menších objednávek odpadá důvod přidávat do košíku další zboží jen proto, aby se doprava vyplatila.
Alza pro členy příležitostně připravuje také slevy na vybrané zboží. O aktuálních akcích informuje na webu nebo prostřednictvím dalších kanálů.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Členství AlzaPlus+ na rok za 1 Kč mohou získat čtenáři, kteří si pořídí nové roční předplatné iDNES Premium, přejdou z měsíčního tarifu na roční nebo si stávající roční předplatné prodlouží o další rok.
Výhodu poskytuje Alza.cz a je k dispozici do vydání zásob.