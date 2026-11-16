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Vánoční nákupy bez placení dopravy. AlzaPlus+ jako dárek k ročnímu iDNES Premium

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Členství v AlzaPlus+ s dopravou zdarma

Členství v AlzaPlus+ s dopravou zdarma | foto: Alza.cz

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Alza Plus umožňuje doručení zdarma
Jeden z balíčků putoval Alzaboxem, což je nyní novinkou. (29. května 2025)
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Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

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Některé vánoční dárky jsou vybrané už v listopadu, jiné přibývají postupně. S členstvím AlzaPlus+ není nutné čekat, až se sejde celá objednávka: zboží lze posílat bez dopravného do AlzaBoxů, na pobočky Alzy a vybraná výdejní místa zdarma. Roční předplatné iDNES Premium nyní přináší tuto službu jako dárek k předplatnému.

Stavebnice pro děti, kniha pro rodiče a nakonec baterie do hračky, která bez nich pod stromečkem neožije. Vánoční nákupy málokdy skončí jedinou objednávkou. Právě u menších nákupů přitom může doprava tvořit znatelnou část ceny. S AlzaPlus+ lze vhodné zboží objednávat postupně, aniž by se za každou zásilku znovu platilo dopravné.

V rámci nabídky k novému ročnímu iDNES Premium lze získat členství AlzaPlus+ na 12 měsíců za 1 Kč. Výhoda tak poslouží při nákupu vánočních dárků i při běžných objednávkách v průběhu dalšího roku.

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I malá objednávka bez dopravného

AlzaPlus+ nemá stanovenou minimální hodnotu objednávky ani omezený počet nákupů. Když je dárek vybraný, může putovat rovnou do výdejního místa. A pokud se později ukáže, že k němu chybí příslušenství, lze je objednat zvlášť, opět bez dopravného.

Výhoda se vztahuje na zboží, které lze doručit do AlzaBoxu, na pobočku Alzy nebo na některé ze zapojených výdejních míst. Konkrétní možnosti se zobrazují v košíku. Doručení na adresu ani doplňkové placené služby, například dobírka, nejsou součástí výhody.

Členství využitelné i po Vánocích

Po svátcích se stejná výhoda hodí třeba při nákupu drogerie, krmiva pro domácí mazlíčky nebo vybavení na sport. U menších objednávek odpadá důvod přidávat do košíku další zboží jen proto, aby se doprava vyplatila.

Alza pro členy příležitostně připravuje také slevy na vybrané zboží. O aktuálních akcích informuje na webu nebo prostřednictvím dalších kanálů.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Členství AlzaPlus+ na rok za 1 Kč mohou získat čtenáři, kteří si pořídí nové roční předplatné iDNES Premium, přejdou z měsíčního tarifu na roční nebo si stávající roční předplatné prodlouží o další rok.

Výhodu poskytuje Alza.cz a je k dispozici do vydání zásob.

Jak získám roční členství v AlzaPlus+ jako dárek?

  • Musíte mít nové roční předplatné v iDNES Premium. Pokud již roční předplatné máte, je potřeba si ho o další rok prodloužit. Z měsíčního předplatného je potřeba přejít na roční. Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového předplatného.
  • Po otevření zlatého tlačítka se vám zobrazí kód, který si zkopírujte
  • Pokračujte dalším tlačítkem na Alza.cz
  • Zde klikněte na Uplatnit poukaz a dále na Ostatní slevové kódy
  • Zkopírovaný kód sem vložte a dejte Aktivovat kód (při uplatnění doporučujeme nemít žádné jiné zboží v košíku)
  • Cena za AlzaPlus+ je po uplatnění poukazu 1 Kč

Členství se po roce automaticky obnovuje. Alza.cz vám oznámí e-mailem, že členství končí, abyste ho mohli buď zrušit nebo akceptovat prodloužení.

Nabídka platí do vyčerpání kódů. Jejich platnost je do 31. 12. 2026.


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Témata: Advent, Alza.cz

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