Celý rok doručování z Alza.cz zdarma. Bonus k ročnímu členství v iDNES Premium

Doručení do AlzaBoxů zdarma | foto: Alza.cz

Nakupování online se stává čím dál populárnějším, ať už jde o elektroniku, hračky nebo potraviny, ale co teprve léky? S novou službou Alza Lékárna si můžete pohodlně objednat volně prodejné léky z domova a doručení zdarma do více než 25 000 míst je součástí balíčku AlzaPlus+. Stačí si objednat do půlnoci a už ráno si můžete vyzvednout svou objednávku v jednom z AlzaBoxů, které jsou otevřené nonstop, nebo si vybrat z desítek dalších výdejních míst jako Zásilkovna, PPL Parcel Shop nebo DPD Pickup.

Bez omezení počtu objednávek

Členství v AlzaPlus+ vám umožní neomezené doručení zdarma – a to jak pro drobné nákupy, tak pro větší objednávky. Nemusíte se omezovat na elektroniku, výhodné je to i pro nákup drogerie, sportovního vybavení nebo krmiva pro mazlíčky. Výhodou je, že pro získání doručení zdarma není stanoven žádný minimální limit objednávky.

Navíc, členové AlzaPlus+ mohou využívat také speciální slevy na vybrané produkty. Průměrně se pohybují okolo 22 %, ale Alza čas od času nabídne i výraznější akce, kde můžete pořídit zboží s poloviční slevou.

Alza Lékárna – rychlé a pohodlné

Nově spuštěná Alza Lékárna vám umožní objednat si volně prodejné léky nebo zdravotnické potřeby stejně snadno, jako když si kupujete novou elektroniku. A díky službě AlzaPlus+ budete mít doručení zdarma, ať už objednáte cokoliv – třeba i jen jedno balení léků. Výhoda spočívá i v rychlosti doručení – objednáte-li si léky večer, už druhý den ráno je můžete mít k dispozici.

Za dva roky existence AlzaPlus+ zákazníci na dopravě ušetřili už více než půl miliardy korun.

Jak získám roční členství v AlzaPlus+ zdarma? Musíte mít nové roční členství v iDNES Premium . Pokud vám bude končit, musíte si jej prodloužit. Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství.

. Pokud vám bude končit, musíte si jej prodloužit. Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství. Po otevření zlatého tlačítka se vám zobrazí kód, který si zkopírujte

Pokračujte dalším tlačítkem na eshop alza.cz

na eshop alza.cz Pokud nejste přihlášeni, přihlaste se do své Alza registrace

Klikněte na ikonu košíku (vpravo nahoře) a klikněte na tlačítko „Využít slevový / dárkový poukaz“

Sem kód zkopírujte a klikněte na „Vložit“

Cena ročního členství v AlzaPlus+ bude 1 Kč

Dokončete objednávku. Členství se po roce automaticky obnovuje, pokud bylo zaplaceno kartou nebo jiným způsobem. Alza.cz vám oznámí e-mailem, že členství končí, abyste ho mohli buď zrušit nebo akceptovat prodloužení.