Alza Lékárna je tu. Díky iDNES Premium vám léky doručí zdarma

Nakupování léků online je trendem, který nabývá na popularitě. S příchodem moderních technologií a rozvojem e-commerce je pro mnoho lidí snadnější a pohodlnější si potřebné produkty, včetně volně prodejných léků, objednat z pohodlí domova. Na tento trend nyní reaguje také jeden z největších českých e-shopů – Alza.cz, který spustil novou službu Alza Lékárna.

Již dříve bylo možné na Alza.cz získat různé doplňky stravy, sportovní výživu, dermokosmetiku nebo elektroniku spojenou se zdravím jako jsou fitness náramky, elektrické zubní kartáčky či přístroje na měření krevního tlaku. Nyní už má Alza.cz v nabídce také zboží, které si lze zakoupit volně v lékárnách.

Alza Lékárna bude využívat všech možností velkého e-shopu. To znamená, že když si do půlnoci objednáte zboží, ráno ho můžete mít v AlzaBoxu. A to sedm dní v týdnu. Jde tedy o lékárnu, která zboží doručí rychle a má neustále otevřeno.

V kombinaci s AlzaPlus+, službou, která umožňuje doručení zdarma na pobočky a do AlzaBoxů a dalších výdejních míst, kterých je více než 25 tisíc po celé České republice, je nabídka ještě lákavější. AlzaPlus+ umožňuje doručení zdarma u zboží od jedné koruny, takže si zákazník může objednat jen jedno balení léků a bude mu zdarma doručeno.

Kompletní nabídku Alza Lékárny najdete na tomto odkazu.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste novými ročními členy iDNES Premium, případně přejdete na roční členství z nižšího tarifu nebo si stávající roční členství prodloužíte, získáte na 12 měsíců službu AlzaPlus+ zdarma. Návod najdete níže.

Jak získám roční členství v AlzaPlus+ zdarma? Musíte mít nové roční členství v iDNES Premium . Pokud vám bude končit, musíte si jej prodloužit.

. Pokud vám bude končit, musíte si jej prodloužit. Po otevření zlatého tlačítka se vám zobrazí kód, který si zkopírujte

Pokračujte dalším tlačítkem na eshop alza.cz

na eshop alza.cz Pokud nejste přihlášeni, přihlaste se do své Alza registrace

Klikněte na ikonu košíku (vpravo nahoře) a klikněte na tlačítko „Využít slevový / dárkový poukaz“

Sem kód zkopírujte a klikněte na „Vložit“

Cena ročního členství v AlzaPlus+ bude 1 Kč

Dokončete objednávku. Členství se po roce automaticky obnovuje, pokud bylo zaplaceno kartou nebo jiným způsobem. Alza.cz vám oznámí e-mailem, že členství končí, abyste ho mohli buď zrušit nebo akceptovat prodloužení.