All American Fest je festival motorek a spousty dalšího. Získejte vstupenku zdarma

All American Fest / Prague Harley Days je tradiční oslava konce léta, která se na Holešovickém Výstavišti uskuteční od pátku 30. srpna až do neděle 1. září.

Ani letos nebudou motorkáři a Pražané ochuzeni o oblíbenou spanilou jízdu stovek Harleyů. Ta odstartuje druhý den akce, v sobotu 31. srpna, kdy se úderem desáté hodiny rozjede kolona motocyklů směrem do centra metropole. Nabídne tak nezapomenutelný zážitek nejen samotným jezdcům, ale i jedinečnou podívanou Pražanům, turistům i všem kolemjdoucím.

Spanilá jízda motocyklů Harley-Davidson, a nejen jich, patří roky k nejočekávanějším bodům programu All American Festu / Prague Harley Days. Letos navíc nabídne pozměněnou trasu, kdy jezdce z celého světa provede těmi nejpoutavějšími místy Prahy, včetně nejvyhledanějších památek a zamíří do samotného historického centra Prahy.

Samotný All American Fest ale samozřejmě není jen spanilá jízda. Je to třídenní festival plný motocyklů, zábavy, adrenalinu, dobrého jídla a pití, rodinného vyžití a hudby. Dřívější Prague Harley Days se v roce 2023 proměnilo v All American Fest, který v sobě spojuje právě Prague Harley Days, ale také rodinný food festival Smoke & Fire Food Fest v duchu americké gastronomie, open-air podobu FMX Gladiator Games a letos prvně i evropský festival Route 66.

Kompletní program najdete na stránkách allamericanfest.cz.

