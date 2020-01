Alicia Keys se po 7 letech vrací do Čech. Přednostní vstupenky do O2 areny

Autorka takových hitů jako Fallin’, No One, You Don’t Know My Name nebo If I Ain’t Got You dlouhých sedm let nekoncertovala. Nyní ale vydává nové album s názvem A.L.I.C.I.A., které se rozhodla podpořit na velkém celosvětovém turné. Jedna ze zastávek tohoto turné bude 25. června v O2 areně.

Alicia Keys skládala písničky už od dvanácti let a už v patnácti měla smlouvu s hudební vydavatelskou společností Columbia Records. První album Songs in A Minor vyšlo v roce 2001 a hned obsahovalo její největší hit Fallin’.

Prodalo se ho 16 milionů kusů po celém světě a dostala za něj pět cen Grammy. Stejně tak velký úspěch mělo i její druhé album vydané o dva roky později. The Diary of Alicia Keys obsahovalo hity You Don’t Know My Name, If I Ain’t Got You nebo Diary a prodalo se ho 8 milionů kusů. I za něj dostala další čtyři ceny Grammy.

Kromě zpěvu koketuje s herectvím, společně s Jackem Whitem natočila písničku k bondovce Quantum of Solace a v poslední době se etabluje i jako moderátorka - podruhé bude moderovat předávání hudebních cen Grammy.

Členové iDNES Premium dostanou možnost zakoupit si vstupenky na její koncert v O2 aréně přednostně. Přednostní prodej začne již 23. ledna v 9:00 hodin. Prodej pro veřejnost pak bude až 27. ledna od 9:00 hodin.