Setkejte se s hvězdami 80. let. C. C. Catch, Alphaville nebo Gazebo v Brně

12. června 2020 se na fotbalovém stadionu Za Lužánkami v Brně odehraje akce pro všechny milovníky hudby z osmdesátek. Uskuteční se tam totiž největší osmdesátkový open air festival, na který dorazí velké hvězdy z té doby.

Kdo nebude chybět? C. C. Catch se svým hitem Cause You Are Young. Thomas Anders z kapely Modern Talking. Alphaville, kteří určitě zahrají svůj hit Forever Young. A co takové Gazebo s hitem I Like Chopin?

Aby toho nebylo málo, se všemi těmito umělci se budete moct setkat, pokud si pořídíte speciální VIP Meet & Greet vstupenku! Těch je velmi omezené množství, takže byste neměli zaváhat. Se svými oblíbenými hvězdami se budete moct vyfotit, proběhne autogramiáda, dostanete VIP servis, zvláštní obsluhu nebo bude připravený speciální raut.

Klasické vstupenky si také můžete koupit mezi prvními díky členství v iDNES Premium. Prodej pro veřejnost začne 16. ledna od 10:00 hodin. Navíc můžete vstupenky koupit za zvýhodněnou cenu o 100 Kč levnější. Později se budou klasické vstupenky prodávat za 1 290 Kč a VIP za 2 490 Kč.