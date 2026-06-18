Nová vozidla s výkonem 210 kW, osmistupňovou automatickou převodovkou, pohonem všech kol a adaptivním podvozkem umožňují užití různých jízdních režimů, což vede k zlepšení trakce, stability i bezpečnosti jízdy v různých podmínkách.
„Lékaři a záchranáři pražské záchranné služby jsou každý den připraveni zasahovat v těch nejtěžších situacích, kdy jde doslova o minuty a často i o život. To dokládají i čísla z minulého roku, kdy vyjížděli k více než deseti tisícům nejzávažnějších případů a k pacientům se dostávali v průměru za méně než osm minut,“ uvedla Alexandra Udženija, náměstkyně pražského primátora. Nové vozy zajistí záchranářům větší komfort a bezpečí.
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Podle náměstka ředitele pověřeného vedením Zdravotnické záchranné služby (ZZS) hlavního města Prahy Zdeňka Křivánka se vozový park obměňuje podle předem stanoveného harmonogramu. Ten zajišťuje vyřazování aut starších šesti let i těch s více než 250 tisíci najetými kilometry.
Nové automobily nabízejí prostor až pro tříčlennou posádku. Záchranáře s lékařem typicky doplňuje stážista či kolega v adaptačním procesu.
Nová auta umožňují také vhodnější uložení zdravotnického vybavení, jako je přístroj LUCAS pro automatické stlačování hrudníku pacientů při resuscitaci.
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Volkswageny nahradí stávající vozidla Mercedes Benz GLE 350 CDI. Lékařské výjezdové skupiny, které se v systému rendez-vous potkávají s posádkou záchranářů přímo na místě zásahu, budou nadále vedle obměněných vozidel používat dříve pořízené vozy Mercedes Benz Vito.
Zakázka za 10,5 milionu
Dodavatelem nových vozů je společnost Sicar, s. r. o., která zvítězila ve veřejné zakázce. V otevřené soutěži nabídla ekonomicky nejvýhodnější variantu, která splnila stanovené technické parametry. Zakázka činila celkem 10,5 milionu korun bez DPH.
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„Lidé jsou to nejcennější, co máme. Proto jsme při zadávání veřejné zakázky kladli vysoký důraz na aktivní i pasivní bezpečnost a stabilitu vozu,“ dodal Křivánek. Ochrana posádek pohybujících se v náročném městském režimu a v režimu jízdy na majáky je podle něj jedním z klíčových parametrů.
Vozy Volkswagen Touareg se záchranné službě v minulosti již osvědčily. Používali je inspektoři záchranky, kteří mimo jiné podporují provoz při řešení nestandardních situací a mimořádných událostí.
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Lékař se záchranářem vyjíždí v samostatném vozidle k těm nejnaléhavějším případům, jako jsou dopravní nehody, mnohočetná zranění při úrazech, zástavy srdce nebo kritické dušnosti.
Podle potřeby pak lékař doprovází pacienta do zdravotnického zařízení, nebo je vyslán k dalšímu případu. V pražské denní směně aktuálně slouží sedm lékařských posádek ZZS včetně letecké výjezdové skupiny.
Vyřazené vozy záchranky se dále využívají tam, kde ještě mohou posloužit. Uplatnění našly například v Bosně a Hercegovině při povodních v roce 2024.