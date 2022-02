Kilo za každý umlčený. Zvon na Rohanském ostrově bude vážit 9801 kg

„Zvon je součástí naší kultury od raného středověku až po dnešní dobu. Nehraje jen signální, ale také společenskou roli,“ připomněl Ondřej Boháč, pražský zvoník a předseda spolku Sanctus Castulus.

Zvony se nechávaly zničit a přetavit i za první světové války. Po ní se ale většinu z nich velkým úsilím předků podařilo nahradit novými. To se změnilo po druhé světové válce, kdy komunistický režim podobným aktivitám bránil.

Za druhé světové války zmizelo z českých i slovenských zvonic devadesát procent zvonů. Zachránily se jen ty, které byly označené za nejvzácnější.

Zvony byly převáženy z celého území na takzvaný hřbitov zvonů na pražském Rohanském ostrově. Letos je to přesně 80 let od doby, co lodě přímo z přístaviště na Rohanském ostrově zamířily po Vltavě do německých válečných továren.

Právě toto výročí chce iniciativa Zvon #9801 připomenout. Za každý jeden zničený zvon vloží jeden kilogram do nového zvonu. Zvon tak bude vážit 9 801 kilogramů. Náklady na odlití zvonu chce iniciativa získat ve veřejné sbírce.

Odlití zvonu je plánované na květen 2022 v profesionální rakouské dílně Grassmayr v Innsbrucku. Už v minulých letech se ve stejné dílně odlévaly zvony pro pražské kostely sv. Havla a sv. Haštala. Za jejich vznikem stál tehdy spolek zvoníků Sanctus Castulus, který stojí i za Zvonem #9801.

Do Česka by měl zvon dorazit na konci léta. Iniciativa ho daruje hlavnímu městu. To ho má umístit do nového parku na Rohanském ostrově. Vzhled zvonu má na starosti Leoš Válka, ředitel Centra současného umění DOX. Zvon bude mít spodní průměr 258 centimetrů. Pro jeho rozhoupání budou zapotřebí čtyři zvoníci.

Iniciátoři sbírky chtějí po zrealizování tohoto projektu pokračovat ve vybírání peněz na další chybějící zvony, které se od dob protektorátu do Česka nikdy nevrátily.