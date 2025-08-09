V zooparku u Prahy utekl lev z klece a zranil chovatele, policisté šelmu zastřelili

V sobotu krátce před 20. hodinou přijala policie oznámení, že ve Zvoli u Prahy utekl lev z klece a poranil ošetřovatele. „Na místo jsme vyslali policejní hlídky a lva zneškodnili,“ uvedla redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
Na místě zasahovala také zdravotnická záchranná služba. „Ošetřili jsme lehké zranění, pacient nepotřeboval převoz do nemocnice, takže jsme ho poté propustili,“ sdělil mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.
|
Lidé ve Zvoli se bouří proti nelegální zoo. Obrátili se na policii
Ve zvolském zooparku, odkud již dvakrát utekla puma, řeší obec dlouhodobé problémy s nevyhovujícím zabezpečením šelem a nelegální stavbou výběhů.
Starosta Miroslav Stoklasa už na majitele podal trestní oznámení pro obecné ohrožení a týrání zvířat. Místní se obávají, že improvizované kotce z trámků a sítí držených stahovacími páskami nezabrání dalším útěkům.
