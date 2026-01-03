Šťastné konce obyvatel pražské zoo. Chovatelé loni zachraňovali koně i želvy

Adam Hejduk
  11:52
Chovatelé z pražské zoologické zahrady loni řešili hned několik dramatických situací, při kterých šlo zvířatům, o která se starají, o život. Díky jejich duchapřítomnosti i odborným znalostem ale nakonec vše dobře dopadlo.
Velké drama se odehrálo v červnu na Pražském okruhu. Hřebec Wisky při převozu na kbelské letiště, odkud měl odletět do Kazachstánu, vyskočil na dálnici. Nakonec se jej ale podařilo bezpečně odchytit. | foto:  Petr Hamerník, Zoo Praha

Nepředstavitelná krize nastala začátkem června, kdy trojská zoo vypravila už jedenáctý transport odchovaných koní Převalského do Asie. Tentokrát měli dva hřebci a dvě klisny odletět do Kazachstánu.

Pražská zoo opět krmí zvířata neprodanými stromečky, pro slony jsou i hračkou

Při cestě na kbelské letiště, kde na koně už čekal armádní speciál CASA, se ale hřebec Wisky vzepřel ve své přepravní bedně, vyrazil víko a vyskočil na dálnici poblíž Černého Mostu. A to i přesto, že se tento typ boxů používá bez problémů už více než dvě dekády.

Pracovníci zoo spolu s přivolanými policisty následně hřebce naháněli po Pražském okruhu. Nakonec se jim ho nicméně podařilo polapit bez toho, aniž by se zranil někdo ze zachránců, řidičů nebo samotný kůň.

Následně Wiskyho uspali a ten neodcestoval do Kazachstánu, ale zpět do trojské zoo. „Wiskymu se daří výborně. Po nehodě neutrpěl žádná zranění a nějakou dobu pobyl nejprve v areálu Zoo Praha, poté v chovné stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově,“ sděluje mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.

Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu

„Přednedávnem odjel po rozhodnutí evropského koordinátora chovu koní Převalského do německé polopřírodní rezervace Muna, kde se stal členem hřebčí skupiny a kde se mimochodem znovu setkal se svými dvěma polovičními bratry,“ dodává.

Zachráněná Prskavka

Ve stejném měsíci se další drama odehrálo přímo v areálu zahrady. Čerstvě narozené mládě zubra se totiž málem utopilo v blátě. Zachránit ho museli poměrně komplikovaně chovatelé za pomoci prken a lan.

Napínavý boj se šťastným koncem svedly v listopadu orlície bornejské, kterým se díky chovatelům poprvé podařilo bez pomoci dostat se z vajíček.

„Když se zubřice chystá na porod, většinou se snaží od stáda odejít někam trošku stranou, a tam si to mládě v klidu porodit. Samice Božena si vybrala trošku horší plac – blízko k nejnižšímu místu ve výběhu, kam stéká veškerý déšť, který dopadne na ten povrch – a červen a květen byly poměrně deštivé měsíce,“ popisuje kurátorka kopytníků v Zoo Praha Barbora Dobiášová.

Nakonec se telátko narodilo asi pět metrů od bahnité zátoky, kam se postupně, zatím nemotorné mládě, dopotácelo. Následně tam samička, později na základě návrhů čtenářů iDNES.cz pokřtěná jako Prskavka, uvázla.

Lední medvěd je na zimu citlivka, milují ji sloni a vlci, říká kurátor Zoo Praha

Podle Maška půlroční telátko od komplikované cesty na svět žije zcela klidný a ničím nerušený život. „S ohledem na její jméno by se slušelo říct, že prostě prospívá.“

Kriticky ohrožené želvy

Za naprosto nejšťastnější konec v loňském roce ale lze označit obrovský úspěch chovatelů v případě rozmnožování kriticky ohrožených želv – orlícií bornejských. Pět mláďat, která se v zahradě v listopadu vylíhla, jsou totiž završením dlouholetých snah chovatelů.

Na řešení situace v Zoo Praha náměstkyně najala firmu, která nemohla podnikat

„Po téměř čtvrtstoletí dlouhém snažení jsme konečně rozlouskli záhadu extrémně silné vaječné skořápky orlícií bornejských. Vajíčka jsme umístili do směsi vermikulitu (nerost používaný chovateli i zahrádkáři – pozn. red.) a rašeliny. Rašelina sehrála klíčovou roli, když svou kyselostí nahlodávala skořápku po celou dobu stodenní inkubace. Substrát jsme navíc hojně prolévali, aby se kyselý výluh dostával do kontaktu s vejci,“ říká kurátor plazů v Zoo Praha Petr Velenský.

Orlície totiž kladou vejce do pralesního podkladu, který je velmi kyselý, a tak postupně oslabí tvrdou skořápku a želvičky se z ní díky tomu dokážou dostat.

Do zoo místo na talíř

Dramatický byl také příchod prvních jedinců orlície do pražské zoo. Pocházeli totiž ze zabavené zásilky 10 tisíc želv v Hongkongu v roce 2001, která mířila na asijské potravinové trhy. Celkem takto do zoo doputovalo pět druhů želv.

Tisíc korun za odstřelené prase. Odměny fungují, tvrdí Praha 5 bojující s divočáky

„Orlície bornejské byly největším oříškem. Želvy byly frustrované, potlučené, s neoperovatelnými háky v krku a my jsme neměli žádné potřebné podklady k jejich chovu,“ vypráví Velenský.

Želvičkám se zatím daří výborně. Jejich oblíbenou činností je schovávat se pod velké plovoucí listy salátu, které jim pak slouží jako úkryt i svačinka.

