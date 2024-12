Nemocnice Na Františku rozšířila zubní pohotovost, využívají ji i mimopražští

Pražský magistrát vydal 1,8 milionu korun a městská část Praha 1 jako zřizovatel přispěla 375 tisíc korun.

„Tímhle navýšením kapacity se zase posuneme o krůček blíž k tomu, aby péče byla dostupnější, aby pacienti méně čekali a aby péči dostali rychleji,“ řekla primátorova náměstkyně Alexandra Udženija (ODS). Ambulance pacientům nabídne nové vybavení, stomatologické křeslo s monitorem a takzvaným intraorálním rentgenem nebo panoramatický rentgen.

Původně měla být ordinace pouze pro dětské pacienty, protože první zřízená zubní pohotovost v Nemocnici Na Františku byla určena pro dospělé. Podle náměstkyně primátora se však ukázalo, že i když je určena dospělým, stejně tam chodí i dětští pacienti. Nová ambulance bude nakonec pro všechny s tím, že upřednostňovat budou lékaři děti. „Pokud přijde rodič s dětmi, tak budou mít vždycky přednost,“ řekla.

Loni zřízená zubní pohotovost v Nemocnici na Františku ošetřila dosud 6 530 pacientů, z toho 738 dětí. „Od otevření první zubní pohotovosti v říjnu loňského roku jsme zaznamenali obrovský zájem ze strany veřejnosti. Naši pohotovost nevyužívají jen Pražané, ale i pacienti z jiných částí republiky,“ řekl ředitel nemocnice David Erhart.

Provozní doba nové ambulance zůstává stejná jako u té stávající, tedy ve všední dny od 17:00 do 22:00 a o víkendech a svátcích od 10:00 do 22:00. Ve vánočním období, od 21. prosince do 1. ledna, bude však otevřeno každý den od 10:00 do 22:00.

V Praze fungují ještě zubní pohotovosti v Městské poliklinice ve Spálené ulici a v Thomayerově nemocnici. Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí má sice rovněž zubní pohotovost, ovšem ta se nezaměřuje na běžnou péči, ale na stomatochirurgické zákroky, jako je ošetřování úrazů, zánětů nebo komplikací po chirurgických výkonech. Další pohotovosti provozují soukromé kliniky.

Na financování lékařských pohotovostních služeb Praha v příštím roce přispěje 47,3 milionu korun, které si rozděluje Všeobecná fakultní nemocnice, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice (FN) Bulovka, FN Motol, FN Královské Vinohrady, Ústřední vojenská nemocnice a právě Nemocnice Na Františku.

V minulém roce ordinace pohotovostí navštívilo více než 115 tisíc lidí. V roce 2022 to bylo přes 160 tisíc pacientů.