„V letošním roce zatím evidujeme 5 896 položek. Počet ztracených věcí je přímo úměrný počtu cestujících, v posledních letech nám tedy nálezů přibývá,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.
Nejčastěji podle ní lidé zapomínají černý pánský pásek, který si sundávají při letištní kontrole, a sluneční brýle. Objevila se ale i celá řada podivných předmětů.
Předměty, které si nikdo nevyzvedne, končí ve skladech magistrátu. V minulých letech uskladnil například rakev či zahradní gril.