Ztráta je významná, ale nevzdáme to, říká firma, které shořel sklad elektrokoloběžek

Přes rychlý zásah hasičů byly objekt, skladované zboží, technické vybavení i provozní zázemí v Čelákovicích kompletně zničeny. Přesná příčina požáru zatím není známá, uvedla firma v prohlášení na sociálních sítích.
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Mysleli jsme, že se žene bouřka, popisoval svědek požár skladu v Čelákovicích
Hala ve Stankovského ulici hořela od pondělního brzkého rána. Objekt 100krát 50 metrů se působením plamenů zbortil, nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř, hasební práce ukončili v pondělí večer.
Škodu předběžně vyčíslili na 80 milionů korun, příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Policie prověřuje požár pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím pracuje se všemi vyšetřovacími verzemi.
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Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů
„Příčina požáru zatím není známá a je předmětem vyšetřování. Nechceme proto spekulovat ani zveřejňovat nepotvrzené informace. V tuto chvíli rovněž nelze přesně vyčíslit vzniklou škodu, již nyní je však zřejmé, že jde o mimořádně významnou materiální ztrátu,“ uvedla firma.
Podle ní jde o mimořádně těžkou situaci, která však neznamená konec společnosti. „Na trhu působíme řadu let, stojí za námi silný tým a uděláme maximum pro co nejrychlejší obnovení provozu,“ stojí v prohlášení.
EcoWheel zajišťuje náhradní prostory pro expedici, servis a přijímání reklamací. Prověřuje možnosti náhradních dodávek od partnerů a stav objednaného zboží.
„Prosíme naše zákazníky o trpělivost a pochopení. V následujících dnech může docházet k pomalejším odpovědím na e-maily, omezení zákaznické linky a ke zpoždění při vyřizování objednávek, servisu a reklamací,“ dodala firma. Zákazníky, jejichž objednávky nebo servisní případy byly požárem přímo dotčeny, kontaktuje, jakmile bude mít ověřené informace.
Kriminalisté zatím pracují se všemi vyšetřovacími verzemi, tedy s technickou závadou, nedbalostí, zatím nevylučují ani možný úmysl.