Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ztráta je významná, ale nevzdáme to, říká firma, které shořel sklad elektrokoloběžek

Autor: ,
  11:57
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo na 25 jednotek hasičů. (13. července 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor ČR

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...
Požár haly v Čelákovicích, kde byly uskladněné elektrokoloběžky. (13. července...
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...
27 fotografií
Je to pro nás velká materiální ztráta, ale pracujeme na rychlém obnovení provozu, vzkazuje firma EcoWheel, které v pondělí v Čelákovicích vyhořel sklad s elektrokoloběžkami. Zajišťuje náhradní prostory pro expedici, servis a přijímání reklamací a prověřuje možnosti náhradních dodávek od partnerů a stav objednaného zboží.

Přes rychlý zásah hasičů byly objekt, skladované zboží, technické vybavení i provozní zázemí v Čelákovicích kompletně zničeny. Přesná příčina požáru zatím není známá, uvedla firma v prohlášení na sociálních sítích.

Mysleli jsme, že se žene bouřka, popisoval svědek požár skladu v Čelákovicích

Hala ve Stankovského ulici hořela od pondělního brzkého rána. Objekt 100krát 50 metrů se působením plamenů zbortil, nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř, hasební práce ukončili v pondělí večer.

Škodu předběžně vyčíslili na 80 milionů korun, příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Policie prověřuje požár pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím pracuje se všemi vyšetřovacími verzemi.

Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů

„Příčina požáru zatím není známá a je předmětem vyšetřování. Nechceme proto spekulovat ani zveřejňovat nepotvrzené informace. V tuto chvíli rovněž nelze přesně vyčíslit vzniklou škodu, již nyní je však zřejmé, že jde o mimořádně významnou materiální ztrátu,“ uvedla firma.

Podle ní jde o mimořádně těžkou situaci, která však neznamená konec společnosti. „Na trhu působíme řadu let, stojí za námi silný tým a uděláme maximum pro co nejrychlejší obnovení provozu,“ stojí v prohlášení.

EcoWheel zajišťuje náhradní prostory pro expedici, servis a přijímání reklamací. Prověřuje možnosti náhradních dodávek od partnerů a stav objednaného zboží.

„Prosíme naše zákazníky o trpělivost a pochopení. V následujících dnech může docházet k pomalejším odpovědím na e-maily, omezení zákaznické linky a ke zpoždění při vyřizování objednávek, servisu a reklamací,“ dodala firma. Zákazníky, jejichž objednávky nebo servisní případy byly požárem přímo dotčeny, kontaktuje, jakmile bude mít ověřené informace.

Kriminalisté zatím pracují se všemi vyšetřovacími verzemi, tedy s technickou závadou, nedbalostí, zatím nevylučují ani možný úmysl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných...

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....

Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči během zásahu vyhlásili až třetí stupeň požárního poplachu, lidem v...

Šampionka zpátky v Česku. Trofej si dám místo televize, vtipkovala Nosková

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí po příletu do Prahy.

Dorazila do místnosti pro tiskovou konferenci, která bude v budoucnu sloužit jako Síň slávy Českého tenisového svazu. A právě do ní bude Linda Nosková coby grandslamová šampionka patřit. Nejdřív si...

Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu

Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...

Policisté vyjížděli k nahlášené střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Na ulici našli mrtvého člověka, další je zraněný. Podle detektivů šlo zřejmě o vraždu a pokus o sebevraždu bývalých rodinných...

Ztráta je významná, ale nevzdáme to, říká firma, které shořel sklad elektrokoloběžek

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

Je to pro nás velká materiální ztráta, ale pracujeme na rychlém obnovení provozu, vzkazuje firma EcoWheel, které v pondělí v Čelákovicích vyhořel sklad s elektrokoloběžkami. Zajišťuje náhradní...

15. července 2026  11:57

Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu

Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...

Policisté vyjížděli k nahlášené střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Na ulici našli mrtvého člověka, další je zraněný. Podle detektivů šlo zřejmě o vraždu a pokus o sebevraždu bývalých rodinných...

15. července 2026  10:38,  aktualizováno  11:22

Kamionu vzplanul návěs, likvidace požáru zkomplikovala dopravu na jihu Prahy

Ve Strakonické začal hořet nákladní vůz. (15. července 2026)

Hasiči dnes dopoledne vyjížděli v Praze k požáru kamionu ve Strakonické ulici na území Zbraslavi. Soupravě vzplanul návěs. Likvidace následků požáru několik desítek minut komplikovala v místě dopravu.

15. července 2026  10:03,  aktualizováno  10:15

U Lidic se srazily dva linkové autobusy. Sedmnáct zraněných, jedna žena vážně

Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)

U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva linkové autobusy Pražské integrované dopravy. Při nehodě se zranilo sedmnáct lidí, jedna žena má středně těžké zranění. Silnice byla po nehodě...

15. července 2026  7:51,  aktualizováno  10:08

Dvořák neobjasnil svůj majetek, tvrdí ODS. Nechce, aby kandidoval

Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1

Předsednictvo ODS v úterý po jednání prohlásilo, že bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nedostatečně zodpověděl otázky kolem svého majetku. Žádný z členů si tak nepřeje, aby kandidoval do...

14. července 2026  22:03

Plzeň v poslední přípravě vyhrála s nulou, v Bohemians panuje rozčarování

Momentka z utkání plzeňských fotbalistů proti bernským Young Boys.

Plzeňští fotbalisté zakončili přípravu na nový ročník vítězstvím 2:0 nad Žytomyrem. To Bohemians 1905 prohráli i druhé přípravné utkání na soustředění v Polsku, v Opalenici podlehli 0:2 Wisle Plock.

14. července 2026  18:09

První projevy extrémního počasí. Na Příbramsku se objevila supercela

Supercela na Příbramsku (14. července 2026)

Varování meteorologů před extrémním počasím, které v úterý zasáhne Českou republiku, začíná nabírat jasných obrysů. Zhruba ve čtyři hodiny odpoledne se výraznější supercela objevila na Příbramsku....

14. července 2026  17:15

Sekačka jako důkaz hluku. Stížností přibývá, hygienici řeší i nezvyklé triky

Premium
ilustrační snímek

Pražští hygienici v posledních měsících čelí rostoucímu náporu stížností. Obyvatele metropole nejčastěji trápí hluk z dopravy nebo hudebních klubů. „Přichází nám i přes dvacet podnětů denně, a to...

14. července 2026

Dopravní podnik hledá dodavatele. Chce Praze koupit 200 nových autobusů

Autobus Pražské integrované dopravy

Až dvě stovky nových městských autobusů typu Standard plánuje v příštích pěti letech nakoupit Dopravní podnik Praha (DPP). V rámci modernizace vozového parku jej chce doplnit o sto dvanáctimetrových...

14. července 2026  16:24

Ohrožení z nedbalosti? Policie prověřuje požár elektrokoloběžek v Čelákovicích

V Čelákovicích u Prahy hoří hala pro uskladnění elektrokoloběžek. Na místě...

Hasiči v pondělí skončili s hašením požáru elektrokoloběžek v Čelákovicích, do rána místo hlídala dobrovolná jednotka. Dopoledne pak halu předali majiteli. Škoda je předběžně vyčíslena na 80 milionů...

14. července 2026  9:14,  aktualizováno  13:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Opravy nejkratší spojky na Zbraslav se protáhne asi až do dubna. Záleží na počasí

Opravy komunikace v Břežanském údolí (červenec 2026)

Rekonstrukce silnice v Břežanském údolí měla být podle původního plánu hotová do Vánoc. Oprava nejkratší cesty ze středočeských Dolních Břežan na pražskou Zbraslav se ale protáhne. Práce zde budou...

14. července 2026  13:03

Za smrt matky s kočárkem potvrdil soud muži podmínku a zákaz řízení

Odvolací soud projednával případ řidiče Adama Coubala, který způsobil nehodu se...

Za sražení matky s kočárkem na chodníku v Praze 9 potvrdil odvolací soud řidiči porsche Adamu Coubalovi tříletou podmínku a pětiletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody...

14. července 2026  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.