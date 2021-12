VIDEO: Podchlazenou seniorku na procházce našel pozdě večer vrtulník v poli

Podle policie žena minulý čtvrtek odešla ze svého domova v Praze 5 kolem šestnácté hodiny. Když se ani po dvou hodinách nevrátila, její dcera už o ní začala mít strach a situaci vylíčila policistům.

Řekla jim i přibližnou polohu, kde by se její pohřešovaná maminka mohla nacházet.

„Do uvedené lokality vyrazilo několik policejních hlídek z pohotovostní motorizované jednotky a místního oddělení, které doplnili policisté ze speciální pořádkové jednotky spolu se strážníky městské policie. I přes veškerou snahu se nepodařilo ženu nalézt, a tak byl kolem jednadvacáté hodiny na pomoc přizván policejní vrtulník s termovizí,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský vývoj pátrání.

To pak pokračovalo několik dalších desítek minut až do dvaadvacáté hodiny, kdy pohřešovanou nalezli piloti na poli. Tam už si prokřehlou a zesláblou ženu vzaly do péče pozemní hlídky, které ženě okamžitě poskytly potřebnou pomoc a předaly ji zdravotníkům.

Podle Rybanského se starší žena chůzí v podmáčeném terénu natolik unavila, že ji nepomohly ani trekové hole, a tak si sedla na zem a čekala na pomoc.

Vzhledem k velké vzdálenosti od obytných budov nikdo neslyšel ani její volání o pomoc. Naštěstí vše dopadlo dobře a od zdravotníků si ženu převzala rodina.