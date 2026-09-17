„V místě byl silný provoz, snahy o komunikaci a bližší kontakt končily nejprve pláčem,“ popsala průběh záchranné akce městská policie na sociálních sítích.
Nakonec však dramatická situace dopadla dobře. „Když se pokusila přeběhnout silnici, skončila v bezpečné náruči strážníka,“ stojí ve vyjádření.
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Následně se z vedlejší ulice vynořila matka, která dítě hledala. „Příběhy se šťastným koncem máme rádi,“ dodala policie.
A není sama, lidé v komentářích se s chválou přidávají. „Děkuji, že jste byli v pravý čas na pravém místě,“ napsala jedna z nich.
Další komentující přidala vlastní zkušenost. „Ty nervy maminky nikomu nepřeji. Také jsem to zažila u obou dětí, byl to okamžik, než jsem zaplatila nákup,“ popsala.