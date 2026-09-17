Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V bačkůrkách a s plyšákem. Plačící dívenku na rušné silnici spasila náruč strážníka

Autor:
  15:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Radek Cihla, MAFRA

Pozitivní ohlasy vyvolala čtvrteční zpráva o nalezení malého děvčátka, které se zatoulalo v ulicích Prahy 9. Teprve tříleté dítě objevili pražští strážníci u silnice se silným provozem v přezůvkách a s plyšákem v ruce.

„V místě byl silný provoz, snahy o komunikaci a bližší kontakt končily nejprve pláčem,“ popsala průběh záchranné akce městská policie na sociálních sítích.

Nakonec však dramatická situace dopadla dobře. „Když se pokusila přeběhnout silnici, skončila v bezpečné náruči strážníka,“ stojí ve vyjádření.

Hoch utekl ze školky, vystrašeného ho v MHD našli strážníci. Pomohla sušenka

Následně se z vedlejší ulice vynořila matka, která dítě hledala. „Příběhy se šťastným koncem máme rádi,“ dodala policie.

A není sama, lidé v komentářích se s chválou přidávají. „Děkuji, že jste byli v pravý čas na pravém místě,“ napsala jedna z nich.

Další komentující přidala vlastní zkušenost. „Ty nervy maminky nikomu nepřeji. Také jsem to zažila u obou dětí, byl to okamžik, než jsem zaplatila nákup,“ popsala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Špinavá plocha na Zličíně zmizí, vznikne tu obří P+R. Nová stanice metra se nevyplatí

V ulici Na Radosti na pražském Zličíně jen několik set metrů od stanice metra...

Praha postaví nové velkokapacitní parkoviště P+R. Budova pro téměř 600 aut bude na Zličíně v ulici Na Radosti. Jen několik stovek metrů od konečné stanice metra linky B. Součástí budou i nové...

Hromadná bitka v centru Prahy. Létaly pěsti i násada od krumpáče

ilustrační snímek

Hromadná rvačka se strhla v úterý odpoledne přímo v centru Prahy. Hned několik lidí se popralo na Hlávkově mostě v Holešovicích, na chvíli se kvůli tomu zastavila doprava. Jednomu z účastníků navíc...

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

V bačkůrkách a s plyšákem. Plačící dívenku na rušné silnici spasila náruč strážníka

ilustrační snímek

Pozitivní ohlasy vyvolala čtvrteční zpráva o nalezení malého děvčátka, které se zatoulalo v ulicích Prahy 9. Teprve tříleté dítě objevili pražští strážníci u silnice se silným provozem v přezůvkách a...

17. září 2026  15:53

Po rekonstrukci se otevřel Ladův památník v jeho rodných Hrusicích

Po rekonstrukci se otevřel Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích....

Po roční rekonstrukci se opět otevřel památník malíře a spisovatele Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích. Oficiálně přístupná je i nově otevřená expozice. Rekonstrukce vyšla na 17,9 milionu...

17. září 2026  15:09

Dvojice nasadila kukly a naskočila na rozjíždějící se vlak. Policie případ šetří

Dva mladíci naskočili na vlakovou soupravu v Libčicích nad Vltavou. (16. září...

Dva mladí muži ve středu riskovali, když na zastávce Libčice nad Vltavou nedaleko Prahy za plného provozu místo dveřmi nastoupili na zadní část soupravy vlaku. Ten se dal do pohybu i s mladíky na...

17. září 2026  14:02

77 je nových 23. Na šťastné dvojčíslo sázejí matadoři, mladí i létající ET

Slovinská hvězda Luka Dončič

V Ústí, v Písku i v Praze. V Ostravě i v Opavě. Tam všude naskočili na módní vlnu posledních let. Hned polovina ze dvanácti klubů Maxa Národní basketbalové ligy má na soupisce číslo 77. Kdysi...

17. září 2026  13:35

Davis Cup proti Američanům začne Menšík, Lehečka zkusí zaskočit Sheltona

Jiří Lehečka a Ben Shelton před utkáním Davis Cupu Česko vs. USA

Očekávané daviscupové střetnutí mezi českými tenisty a Američany zná rozpis zápasů. V pátek v pražské O₂ areně začne česká jednička Jakub Menšík proti Learneru Tienovi, po nich se střetnou...

17. září 2026  12:57

Přelet letounů týmu RAF nad Prahou se ruší. Zájemci je mohou vidět jen v Ostravě

Přelet Red Arrows po skončení skotské korunovace krále Karla III. (Edinburgh,...

Plánovaný přelet formace proudových letounů BAE Hawk T1 slavné akrobatické skupiny Red Arrows britského Královského letectva (RAF) nad Prahou se v pátek neuskuteční. Důvodem jsou provozní a...

17. září 2026  12:42

Cizinec týral bezdomovce, vyhýbal se vězení. Teď ho kriminalisté dopadli

Týral bezdomovce, vyhýbal se vězení. Stejně skončil za mřížemi

Kriminalisté vypátrali dvaadvacetiletého cizince, který byl odsouzen v případu brutálního týrání bezdomovců v obchodním centru a vyhýbal se nástupu trestu.

17. září 2026  12:30

Pacienti na parkovišti, policie, vrtulníky. Kvůli nahlášené bombě evakuovali nemocnici

Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu...

V Hořovicích na Berounsku ráno evakuovali nemocnici. Důvodem bylo anonymní ohlášení o uložení bomby. V akci byly složky Integrovaného záchranného systému. Policie s pyrotechniky budovu několik hodin...

17. září 2026  8:50,  aktualizováno  11:55

Ne, ne, hokejista Pastrňák není můj strejda, směje se volejbalista Pastrňák

Smečař Matěj Pastrňák si v utkání se Slovinci nadhazuje míč na podání.

Od našeho zpravodaje v Itálii Spoluhráči a kamarádi na něj volají Pasto... Volejbalový reprezentant Matěj Pastrňák má tutéž přezdívku jako hokejista David Pastrňák. Ale jinak s ním nemá nic společného.

17. září 2026  11:51

Nejlepší kámoš dětí je AI. Poradí se s ní dřív než s rodičem, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Více než polovina pražských žáků nemá ve škole dospělého, kterému by natolik důvěřovala, aby se mu v případě potíží svěřila. Pomoc při psychických potížích děti čím dál víc hledají u umělé...

17. září 2026  7:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

16. září 2026  20:44,  aktualizováno  21:33

Požár v areálu nákladového nádraží. Pražští hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží v...

Pražští hasiči vyjížděli dnes večer k požáru objektu v areálu nákladového nádraží v ulici Zvěřinova v Praze 3. Vyhlásili druhý stupeň poplachu, zasahovali z několika směrů. Kolem 20:30 požár uhasili.

16. září 2026  19:17,  aktualizováno  20:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet