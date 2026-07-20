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Zřícenou plastiku u Barrandovského mostu nahradí replika v původní podobě

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  14:46
Pražští radní rozhodli o tom, že zřícenou plastiku Rovnováha u Barrandovského mostu nahradí její kopie v původní podobě. Skulptura sochaře Josefa Klimeše se rozpadla v pátek, její kusy zasáhly i přilehlou cyklostezku.

„Máme přesný 3D scan od Kloknerova ústavu. Nová plastika zachová původní podobu. Máme to přesně zaměřeno včetně těch prkének, která byla vidět na povrchu,“ řekl po jednání pražský radní Tomáš Slabihoudek.

Stavba a instalace plastiky Rovnováha na úpatí Barrandovského mostu
U Barrandovského mostu začal úklid betonové plastiky Rovnováha, která se 17. července zřítila.
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
37 fotografií

Replika by měla být z odolnějšího materiálu, z UHPC betonu, ze kterého se před časem opravoval Barrandovský most, dodal radní.

S tím, že veřejnou zakázku připraví Galerie hlavního města Prahy, poté se vybere zhotovitel a finální replika se po výrobě vrátí na původní místo.

Je zázrak, že plastika Rovnováha udržela rovnováhu tak dlouho, říká kurátorka

Za návrat sochy se už v pátek postavil náměstek primátora Petr Hlaváček. „Můžu všechny ujistit, že budu usilovat o co nejrychlejší rekonstrukci a usazení díla na původní místo,“ napsal Hlaváček na síť X.

Rada se na svém zasedání měla Klimešovým dílem zabývat bez ohledu na poslední události.

Do rady byl připravený materiál, který měl zajistit řízenou demolici této sochy. Na špatný technický stav díla se upozorňovalo už v minulosti.

Socha Rovnováha se zřítila minulý pátek krátce po 9. hodině. Technická správa komunikací o víkendu zdemolovala oba spadlé kusy.

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

„Každý o váze zhruba 200 tun jsme rozbili na malé díly. Ve spolupráci s galerií, rodinou autora a pravděpodobně i s Kloknerovým ústavem budeme připravovat, co s tím dál. Aby se to dalo do nějakého dalšího zkoumání. Přesunuli jsme cyklostezku, která tam je, na barrandovské straně silnice už jsme bez omezení,“ řekl ředitel TSK Filip Hájek.

V pondělí technika v místě pokračuje na odstranění zbytků suti.

Měla by na místě zřícené plastiky stát nová?

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